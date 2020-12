annonse

annonse

Man får i blant vite mer om Norges forsvars og utenrikspolitikk i utenlandske medier enn i norske. Det erfarte blant annet avisa Ikkevold i 1983 da redaksjonen ble utsatt for razzia og arrestasjoner for å ha «avslørt» noe de hadde funnet i amerikanske medier. Og det erfarte jeg under skrivning av min bok «Norges krig mot Syria».

Her en nyhet om/fra Nederland som kommer til Norge via et syrisk medie og en norsk skribent som ikke er så redd for å trå makta på tærne som norske yrkesjournalister er.

Nederland nedsatte for to år siden en parlamentarisk granskningskommisjon for å undersøke nederlandske mediers avsløringer om at skattepenger har blitt brukt til å støtte terrorister i Syria. Syriske Sana News meldte 6. desember om “et nytt kapittel i denne skandalen”, da Mark Rutte, som er Hollands statsminister, nylig har innrømmet at han har villedet nasjonalforsamlingen ved å holde tilbake fakta om overføring av millioner av dollar, logistiske og kommunikasjonsmessige hjelpemidler og hundrevis av lastebiler og andre kjøretøy til terrorister i Syria. Han skal også ha stukket kjepper i hjula for kommisjonens arbeid. Dette demonstrerer det åpenbare hykleriet som foregår når vestlige regjeringer hevder at de bekjemper terror og beskytter menneskerettigheter, skriver Sana og man kan ikke annet enn å være enig.

annonse

Nederlandske mediers avsløringer har medført stort sinne i den nederlandske befolkningen, skriver Sana videre. Men norske medier er mer opptatt av å unngå polarisering/bevare kos og hygge, ro og harmoni enn av å fortelle sannheten om krigen Norge fører mot Syria. Det er i så måte typisk at norske medier, meg bekjent, ikke har omtalt det som skjer i Holland. For Norge begynte å støtte terrorgrupper i Syria i desember 2012. Holland begynte antagelig fra samme tid, da dette var og er et felles prosjekt for NATO/EU-land.

Norske, nederlandske og andre myndigheter og deres medier insisterte på at det kun var “moderate opprørere” de støttet. Men finnes det noe sånt som moderate halshuggere? Faktum er at “de moderate” raskt lot seg innrullere både i Al Qaeda og IS. Og politikere og journalister som fortsatt insisterer på dette med “moderate opprørere” blir nå møtt med latter. De siste par åra har også vist at “de moderate”, også framstilt som syriske revolusjonshelter, har latt seg bruke som Tyrkias leiesoldater i Libya og Aserbadsjan. Så idealistiske, så syriske er de, med andre ord.

Nederlands regjering brukte en unnskyldning vi kjenner igjen fra Norge, nemlig at den måtte holde ting hemmelig av hensyn til allierte makter. Men det er åpenbart seg sjøl den vil beskytte, mot folkets raseri mot et bedrag av så enorme proposjoner. For NATO-lands kriger mot Libya, Syria og andre land er dessuten hovedårsaken til de store flyktningestrømmene, samt en del terrorangrep i Europa.

annonse

Les også: Tilhører venstresiden, men sender artikler til Resett – nå har han skrevet bok og satt Norge på tiltalebenken (+)

Sana avslutter med å si at Nederland har vært blant de verste når det gjelder å eksportere terrorister til Syria og at Nederlands regjering derfor bør stilles for retten i Den internasjonale domstolen, som er FNs øverste juridiske organ i FN, etablert i 1945. Jeg kunne ikke sagt det bedre sjøl. Og det samme gjelder naturligvis norske myndigheter fra og med 2012. Sannhetens time nærmer seg også for Norge. Medienes delaktighet i krigføringen fortjener også sanksjoner av en eller annen type.

Denne saken viser 1. at Nederland har mer kritiske medier enn Norge og 2. at det finnes en politisk opposisjon mot galskapen i Nederland. I Norge er Rødts ene representant aleine om det på Stortinget. Og det først fra og med 2017. Skjønt det finnes kritiske medier også i Norge. Men de blir avfeid som konspirasjonsteoretikere etc. De mediene som deltar i konspirasjonen mot Syria med fortielser og generelt tendensiøs dekning av krigen beskylder altså de som avslører konspirasjonen for å være konspirasjonsteoretikere.

Det var forøvrig også nederlandske Volkskrant som avslørte White Helmets-grunnlegger James le Mesuriers svindel med penger fra NATO/EU-land. Heller ikke det omtalt i de norske mediene som beskytter WH som om organisasjonen skulle være den hellige gral.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474