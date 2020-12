annonse

En ny faktasjekk i The Federalist tilbakeviser en faktasjekk omfavnet av hovedstrømsmediene om overvåkningsvideoen som viser fire personer telle stemmer etter at valgobservatører og pressen forlot lokalet.

Resett skrev i forrige uke om videoen som ble presentert på en senatshøring i Georgia. Den viste lokalene der stemmetellingen foregikk tømmes for folk rundt kl. 22:30, og fire personer deretter hente flere tusen stemmesedler fra under et bord for så å prosessere dem gjennom tellemaskiner i to timer.

Videoen understøttet edsvorne vitneerklæringer fra to republikanske valgobservatører som hevdet de fikk beskjed om at stemmetellingen skulle avsluttes for kvelden, og senere ble sjokkert da de fikk vite at tellingen hadde fortsatt likevel etter at de hadde forlatt lokalene.

Videoen gikk viralt og ble av flere Trump-tilhengere omtalt som en «rykende pistol» som beviste valgfusk. Se advokat Jacki Pick presentere den her:

Les også: Mulig bombe om valgjuks fra Georgia: Video som kan vise kofferter med stemmesedler bli hentet fra under et bord

Motstridende konklusjoner

Dagen etter publiserte en Big Tech-støttet gruppe ved navn Lead Stories en faktasjekk som hevdet å «blottlegge sannheten» om videoen. Etter å ha snakket med offentlige tjenestemenn i Georgia, konkluderte Lead Stories at videoen viste normal stemmeprosessering og at valgobservatørene ikke hadde blitt bedt om å forlate lokalene.

The 90 second video of election workers at State Farm arena, purporting to show fraud was watched in its entirety (hours) by @GaSecofState investigators. Shows normal ballot processing. Here is the fact check on it. https://t.co/HVJsvDjDvi — Gabriel Sterling (@GabrielSterling) December 4, 2020

Hovedstrømsmedier som Washington Post og Newsweek fulgte opp med å fordømme Trump-vennlige medier for å ha spredt videoen.

Les også: Tjenestemenn hevder angivelig valgfuskvideo fra Georgia viser «normal aktivitet»

Lead Stories’ faktasjekk plukkes nå fra hverandre i en ny faktasjekk i The Federalist, som konkluderer at «ingen av republikanernes påstander ble tilbakevist».

Understøttes av medier

Artikkelforfatteren, Mollie Hemingway, starter med å stille spørsmål ved om man i det hele tatt kan kalle det en «faktasjekk» å ukritisk gjengi påstandene til offentlige tjenestemenn. Så går hun tjenestemennenes påstander nærmere etter i sømmene.

Hemingway viser til seks medier som rapporterte det samme som de republikanske valgobservatørene, nemlig at stemmetellingen var avsluttet for kvelden. Ett av mediene, ABC News, oppgav Regina Waller som kilde. Dette er samme kilde som tjenestemennene i Lead Stories’ faktasjekk brukte til å begrunne sine påstander. Waller påstod altså overfor tjenestemennene at hun ikke hadde gitt beskjed om at tellingen var over, i strid med hva ABC News oppfattet at hun sa på valgkvelden.

Kunne ikke observere

De republikanske valgobservatørene påstår i sine edsvorne erklæringer at de ble hindret fra å observere stemmetellingen på en meningsfull måte fordi de måtte stå så langt unna at det ikke var mulig å se om en stemme var gyldig eller ikke. Dette bekreftes av videoen, som viser dem stå bak et bord helt bakerst i lokalet:

Sovende observatør

Lead Stories opplyser i sin faktasjekk at to personer observerte stemmetellingen etter at alle andre hadde forlatt lokalet: en offisiell observatør som var der fra 23:52 til 00:45, og viseinspektøren for delstatens toppbyråkrat (deputy chief investigator for the Secretrary of State’s office), som kom kl. 00:15.

Men dette er heller ingen tilbakevisning av republikanernes påstander, mener Hemingway, siden det de sier i sine erklæringer er at de ble hindret fra å observere på en meningsfull måte da de var tilstede, og at de forlot lokalene rundt 22:30 fordi de ble fortalt at tellingen var over.

Videoen viser at inspektøren som kom kl. 00:15, da de fire stemmetellerne nesten var ferdige, ikke gjorde stort annet å komme inn i rommet, kaste noen flyktige blikk rundt i lokalet, og snakke i telefonen. Hemingway nevner en edsvoren erklæring fra et tredje vitne, som uttrykte bekymring for at ovennevnte observatør sov på jobb tidligere på kvelden.

– Det «faktasjekken» viser, er at observatøren innrømmer at han ikke var tilstede mye av tiden, er Hemingways fortolkning.

Les også: – Dette er beviset å fusk!

Republikanernes bekymring står ved lag

– I motsetning til inntrykket skapt av mediene, at en offisiell observatør er tilstrekkelig tilsyn, er pressen og partipolitiske observatører minst like om ikke enda viktigere. De falske offisielle påstandene om en pause i tellingen førte til at pressen og de republikanske observatørene dro, konkluderer Hemingway.

The Federalists faktasjekk ble merket som «delvis falsk» av Facebook fordi Lead Stories trekker andre konklusjoner: Skjermbilde fra The Federalist

