Missouri stiller seg i spissen for 16 andre stater som legger inn anmodninger («brief») til støtte for Texas sitt søksmål. Det vil si at søksmålet nå omfatter 18 stater. Også presidenten har «intervenert» i søksmålet og har bedt senator Ted Cruz om å «føre ordet» på deres vegne hvis det blir høring. Cruz har akseptert.

Søksmålet mener at det i de fire vippestatetene Pennsylvania, Georgia, Michigan and Wisconsin har vært endringer i valglovene på ukonstitusjonelt grunnlag ved at de lovgivende forsamlingens på ukonstitusjonelt grunnlag har «endret delstatenes statuetter.» Videre at de «oppnådde disse revisjonene gjennom direktiver eller søksmål, og på den måten svekket de valgets integritet.»

Donald Trump var ute på Twitter på onsdag og skrev at dette søksmålet var «The is the big one», og flere observatører ser det som den siste muligheten republikanerne har til å hindre Joe Biden fra å innta Det hvite hus 20. januar.

We will be INTERVENING in the Texas (plus many other states) case. This is the big one. Our Country needs a victory! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2020

Følgende stater stiller seg bak søksmålet til texas:

Missouri, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, and West Virginia.

De fire saksøkte delstatene har frist til kl 3. amerikansk tid (kl 21 norsk tid) på torsdag til å svare til høyesterett, skriver Fox News.

