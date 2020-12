annonse

Fremskrittspartiet har fått med seg regjeringspartiene på ni tiltak for å styrke kampen mot gjengkriminalitet og ungdomskriminalitet.

Høyre, Venstre og KrF har nå forhandlet seg fram til enighet med Fremskrittspartiet om en pakke med ni tiltak som skal styrke innsatsen mot ungdoms- og gjengkriminalitet i Norge. Partiene legger også 60 millioner kroner på bordet til gjennomføringen, skriver NTB.

I det opprinnelige forslaget tok Frp til orde for å endre loven slik at terskelen senkes for fengsling av kriminelle under 18 år.

I enigheten som nå er på plass, går de fire borgerlige partiene inn for å «utrede» en endring som innebærer at det i særlige tilfeller åpnes for forhøyet straff for kriminelle gjengangere under 18 år.

