Forskere har utviklet små sammenkoblede paneler som etterligner fargen og temperaturen til omgivelsene, ikke ulikt en blekksprut.

Defense One melder at nylige fremskritt innen metamaterialer og «myke» enheter har muliggjort forskningsprototyper som gir mennesker kameleons evne til å bli en del av omgivelsene. Ny forskning fra Sør-Korea konkluderer med at det er mulig å skjule varmesignaturer også.

En ny studie produsert av et team forskere ved Seoul National University beviser at det er mulig å skjule menneskelig hud ved hjelp av bøybare «lapper» som bruker aktiv oppvarming og avkjøling for å etterligne enten synlige farger eller de termiske egenskapene til omgivelsene. De kan bytte farge og/eller temperatur på omtrent fem sekunder, slik at brukeren kan kamuflere seg om dagen og knapt dukke opp på termiske kameraer om natten.

Disse «lappene» er bygd opp av «piksler» som inneholder termokromiske flytende krystaller som endrer farge avhengig av temperatur. «Skjulingen av synlige områder oppnås derfor hver for seg ved å matche den omgivende fargen,» konkluderer studien.

Demonstrasjon

For å demonstrere teknologien la forskerne en «lapp» på en menneskelig hånd og flyttet den over en bakgrunn i forskjellige farger og temperaturer. Illustrasjonen under viser hvordan lappene skiftet fra en farge til en annen, og deretter fra en temperatur til en annen.

«Når hånden beveger seg over forskjellige bakgrunner (enten det er synlig eller infrarødt … bytter hver piksel sekvensielt farge / temperatur basert på deres relative posisjoner,» forklarer forskningssjef Seung Hwan Ko.

Mer arbeid

Det gjenstår likevel fortsatt litt arbeid før forskerne kan få drakten til å «se» fargene rundt den. I studien oppnådde de dette ved å legge inn fargene manuelt.

«Imidlertid har vi nylig utviklet en metode for å oppdage og etterligne miljøet ved å integrere et mikrokamera med enhetene våre for å lage en helt selvstendig fungerende enhet,» skrev Seung i en e-post til Defense One.

For å bedre demonstrere hvordan teknologien er egnet for kamp, ​​sier Seung at han og teamet hans også vil trenge å utvikle en større versjon og finne en mer effektiv strømkilde.

