annonse

annonse

Selv nekter hun straffeskyld og hevder at noen andre står bak ugjerningene.

Det dreier seg i hovedsak om tagging av tidvis rasistiske trusler på sitt eget vindu, men også to tilfeller av ildspåsettelse utenfor leiligheten, skriver Avisa Oslo.

Det den 35 år gamle kvinnen ikke visste, var at politiet på et tidspunkt installerte kameraer i gården utenfor leiligheten hennes. Der fanget kameraene opp at personen som tagger på vinduet har på seg en jakke som er identisk med en jakke som politiet senere fant hjemme hos 35-åringen – gjemt under madrassen.

annonse

Ifølge tiltalen skal hun ha iscenesatt ni episoder over en periode på ti måneder tilbake i 2018.

– Dersom jeg hadde blitt vist videoen tidligere, kunne jeg fortalt dere hvem det er. Men ikke nå. Det er gått for lang tid. Jeg vil ikke si hvem det er, sa kvinnen under sin forklaring i rettssaken.

Les også: Fredrik Solvang hardt ut mot å fjerne «blackface»: – Går ikke an å forby

annonse

Kvinnen hevder hun kan få store problemer hvis hun avslører hvem som er på videoen.

En navngitt kvinne som den tiltalte mener står bak truslene, skal ifølge hennes forklaring ha uttalt ting til henne som at hun «ikke var norsk» og at hun ikke «kjente hennes kultur».

Uenigheter om styreverv i borettslaget skal være bakteppe for alt dette, ifølge den tiltalte kvinnen selv.

Også Kjetil Rolness har plukket opp denne saken og skriver på sin Facebookside:

«Retten anser som den sannsynlige årsak bak handlingene et sterkt behov for oppmerksomhet, gjerne i kombinasjon med et behov for å fremstå som et offer, i dette tilfellet et så sterkt behov at offerrollen måtte egenproduseres av tiltalte selv.

Eller – med andre ord: Tiltalte var overdrevet påvirket av stemninger i tiden.»

annonse

Rettssaken ble avsluttet onsdag. Det er foreløpig uklart når dommen vil foreligge.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474