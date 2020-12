annonse

annonse

Etterlyser nasjonal hyttepolitikk.

Jin Xue, førsteamanuensis, Institutt for by- og regionplanlegging, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, langer i en kronikk i Aftenposten ut mot det moderne norske hyttelivet.

– Sammenlignet med primitive hytter blir moderne hytter brukt hyppigere, og man tilbringer mer tid på hytta. Nettopp her viser den moderne hyttelivsstilen større påvirkninger på klimaet, på grunn av større størrelse, høyere forbruk og antall besøksreiser, skriver hun i Aftenposten.

annonse

– . Motivasjonen for dem som bruker moderne hytter, er stort sett knyttet til aktiviteter. Det fører til nyere sporter, for eksempel alpint, som er anleggsavhengige og dermed dårlige for klimaet.

Hun mener situasjonen er i ferd md å komme ut av kontroll og etterlyser en nasjonal hyttepolitikk.

– Det er motsigende at man lever et byliv på en stadig mer klimavennlig måte, men har et hytteliv som er mer og mer klimaskadelig, advarer hun.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474