Det er en massiv nyhet at hele 17 delstater nå støtter søksmålet fra Texas for å ugyldiggjøre valgresultater i fire vippestater. Men nyheten om søksmålet ser ikke ut til å interessere NRK.

Det skjer store ting i USA.

Tirsdag gikk delstaten Texas til søksmål og ba USAs høyesterett om å ugyldiggjøre valgresultatet i fire delstater der Joe Biden stakk av med seieren: Vippestatene Georgia, Michigan, Pennsylvania og Wisconsin.

Onsdag ble det klart at hele 18 delstater støtter Texas sitt søksmål.

Ted Cruz

Delstatene som støtter Texas er Missouri, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, og West Virginia, skriver Fox News.

Ifølge den amerikanske nyhetskanalen skal Trump ha bedt høyesterett om å få være med på søksmålet. Han har også bedt Texas-senatoren Ted Cruz om å føre saken på hans vegne dersom den tas opp av domstolen.

Trump takket delstatene som nå reiser tvil om valgresultatet i vippestatene i en melding på Twitter.

Wow! At least 17 States have joined Texas in the extraordinary case against the greatest Election Fraud in the history of the United States. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 9, 2020

Refser NRK

Nyheten er på alle forsider i amerikanske medier. Det er en stor nyhet at hele 17 andre delstater er med på søksmålet.

NRK har skrevet mye om det som har skjedd etter valget. Alle nederlag Trump og hans advokater har hatt i rettssystemet har blitt slått opp med store bokstaver i statskanalen.

Men denne nyheten er ikke å finne på NRK.no. Statskanalen har valgt å ignorere nyheten fullstendig. Flere nordmenn har imidlertid delt saken fra Fox News på Facebook i diverse grupper som støtter Trump.

– Det er helt utrolig at man må kunne engelsk og lete på amerikanske nyhetssider for å få informasjon om hva som foregår i USA. Hvor er NRK?, spør en person.

Andre er enig og skriver at dette beviser at NRK ikke er en nyhetsformidler, men en hatkanal som jobber for å sverte Donald Trump, og at de får betalt for det i tillegg.

I USA er det uansett mange republikanere som ser håp i det store søksmålet som rettes mot de fire vippestatene, og at dette kan bidra til å ugyldiggjøre valgreultatet.

SUPREME COURT.⚖️ "The allegations in the Bill of Complaint raise important constitutional issues under the Electors Clause of Article II… These are questions of great public importance that warrant this Court’s attention." *17 STATES* are now backing TEXAS' SCOTUS lawsuit.🔻 pic.twitter.com/hcflKa0L2t — Kyle Becker (@kylenabecker) December 9, 2020

