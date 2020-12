annonse

– Mars, her kommer vi, skrev SpaceX-grunnlegger Elon Musk på Twitter få minutter etter testflygingen.

Han forklarte at den eksplosive avslutningen skyldtes at landingshastigheten var for stor

Fuel header tank pressure was low during landing burn, causing touchdown velocity to be high & RUD, but we got all the data we needed! Congrats SpaceX team hell yeah!!

— Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020