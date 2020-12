annonse

annonse

USA vil trolig anbefale allergikere å ikke ta Pfizer-vaksinen.

En lignende advarsel ble utstedt av britiske helsemyndigheter tidligere onsdag og der har to helsearbeidere fått alvorlige allergiske reaksjoner og trengte behandling.

– Jeg antar, ettersom det er mat- og legemiddeltilsynet FDA som tar slike beslutninger, at dette vil bli vurdert i morgen. Og som i Storbritannia dreier da forventningen seg om at personer med kjente alvorlige reaksjoner, vil bli bedt om å ikke ta vaksinen, inntil vi vet nøyaktig hva som har skjedd her, sier sjefrådgiver Moncef Slaoui for det amerikanske covid-vaksinasjons- og behandlingsprogrammet, skriver NTB.

annonse

De som har reagert på medisiner, mat eller vaksiner tidligere med allergiske reaksjoner ikke får denne vaksinen», det britiske legemiddelverket MHRA.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474