Leder av Antirasistisk senter Rune Berglund Steen reagerer kraftig på et illustrasjonsbilde. Men han sier ikke så mye om innholdet i artikkelen.

Innholdet er derimot mer alvorlig

Daglig leder i HRS skriver at for noen muslimer omfatter alkoholforbudet også håndsprit. Hun argumenterer for at det kan ha sin årsak i at smitten er høy blant muslimer. Rita Karlsen forteller om Pakistan, at der selger de ren parfyme uten alkohol.

– Så er det sikkert med håndsprit som det er med annen alkohol: Noen bruker håndspriten åpent, andre bruker håndspriten i skjul, men det farlige er dem som tviholder på at all alkohol er haram.

Slik kommenterer leder av Antirasistisk senter artikkelen:

«Altså: HRS klistrer et bilde av et virus sammen med et bilde av kvinner i hijab. Dette er visuell hatpropaganda av dystert merke. Det er en type illustrasjon HRS også har benyttet seg av før, da de postet et bilde av et insekt/skadedyr ved siden av bildet av en navngitt samfunnsdebattant, også i hijab. Og så kommer budskapet, som kobler muslimer direkte opp mot smittespredning, med en påstand om at muslimer ikke desinfiserer hendene på grunn av forbudet mot alkohol (som altså er et forbud mot å drikke alkohol),» skriver Berglund Steen.

Rita Karlsen skriver at alkoholforbudet i islam rommer langt mer enn drikke

Forbudet omfatter også mat som tilberedes med alkohol, i tillegg til alt annet som har med alkohol å gjøre. Da hun besøkte Pakistan ble hun mektig imponert over de spesialiserte parfymebutikkene. Ikke bare hadde de et enormt og lekkert utvalg, men de solgte kun ren parfyme – du vet, den som ikke inneholder alkohol. Altså selv til utvortes bruk gjelder forbudet.

– Hvordan fungerer dette nå i koronatiden? Kan islams alkoholforbud forklare noe av overrepresentasjonen av smitte blandt en del innvandrergrupper?, skriver hun, og legger til:

– Nylig snakket vi med en person som driver et sted for konferanser og selskaper. Vedkommende fortalte om det siste arrangementet; et muslimsk bryllup. Beskjeden var klokkeklar: alt av håndsprit i lokalet skulle fjernes. Det var ingenting å diskutere, enten skulle håndspriten vekk eller så ble det ikke noe leieavtale.

Karlsen tror at mye av smitteproblematikken blant muslimer ligger her. For mange er det viktigere å vise hvor «gode muslimer» de er, enn å delta på den nødvendige nasjonale dugnaden for å få smitten ned.

Men det vil altså ikke Antirasitisk Senter høre noe om.

Også Faktisk.no har skrevet om saken.

