annonse

annonse

18-åringen som halshugget en lærer i Paris i oktober, Abdullakh Anzorov, ble søndag begravet i Tsjetsjenia. Ordføreren i hjembyen skal angivelig ha kalt ham en helt.

Videoer har begynt å sirkulere fra en begravelse i Sjalazji ved foten av Kaukasus-fjellene i Tsjetsjenia, skriver NRK. Det var 16. oktover at læreren Samuel Paty fikk halsen skåret over av den 18 år gamle tsjetsjeneren. Han ble senere samme dag skutt av politiet under en pågripelse.

В Урус-Мартановском районе Чечни с почестями похоронили Абдуллака Анзорова – юношу, который ранее убил во Франции учителя и отрезал ему голову. pic.twitter.com/4vjFVAZNLC — baza (@bazabazon) December 6, 2020

annonse

Myndighetene i Tsjetsjenia tillot at begravelsen skjedde i full offentlighet.

– For hele den islamske verden er han en helt. I Frankrike og Europe har de sine «blå helter». Men disse er ikke helter her sa lederen for landsbyrået i Sjalazji, Salman Magamedov, ifølge nettstedet Podjom.

Minst hundre mennesker deltok i seremonien. NRK skriver at også den statlige TV-kanalen i republikken, som er under kontroll av den eneveldige presidenten, Ramzan Kadyrov, dekket begravelsen.

annonse

Levningene av Abdullakh Anzorov ble sendt fra Frankrike til Tsjetsjenia via Tyrkia.

Innenrikspolitikk

– Jeg tror at det som har skjedd er en velkalkulert handling fra Ramzan Kadyrovs side. Det sier Oleg Orlov, som siden 1990 har jobbet med menneskerettigheter i det ofte konfliktfylte Tsjetsjenia til NRK.

Han mener Kadyrov ønsker å skape et bilde ute i Europa av tsjetsjenerne som «svært farlige mennesker som det er best å bli kvitt.» Samtidig ønsker han å få de hundretusener av tsjetsjenere som bor i eksil tilbake til selve Tsjetsjenia.

– Det er mange tsjetsjenere i eksil som er aktive på sosiale medier med svært kritiske meninger om styret til Kadyrov. I dag er det derfor en hovedoppgave for ham å få stoppet disse, og det kan blant annet skje ved å gjøre det vanskelig for dem å arbeide fritt rundt om i Europa, sier Orlov.

Ramzan Kadyrov har hatt makten siden hans far Akhmad Kadyrov ble drept i et attentat i 2004.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse