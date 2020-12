annonse

– Skal alt som oppleves krenkende fjernes og sensureres?

Det skapte storm da TV Norge i forrige uke kunngjorde at de fjerner julehumor-programmet «Nissene over skog og hei» med Espen Eckbo og Atle Antonsen fra DPlay og TV Norge.

Grunnen var at en av karakterene, spilt av Espen Eckbo,faller inn under «blackface-begrepet». Blackface innebærer ifølge de såkalte antirasistene å male ansiktet svart eller brunt for å karikere personer med mørk hudfarge.

En av de som nå reagerer er tidligere AUF-leder Mani Hussaini.

– En Instagram-konto bør ikke stoppe et uskyldig humorprogram, for hva blir neste? Skal alt som oppleves krenkende fjernes og sensureres? Det håper jeg virkelig ikke, for da kan jeg som samfunnsdeltaker knapt åpne kjeften uten å krenke noen, og komikere kan bare abdisere og finne seg noe annet å drive med, skriver han i VG.

Han advarer mot å dra for mange paraleller til USA, som har sin særegne historie med slaveriet og understreker at selv om rasisme finnes i Norge, er det ikke et like stort problem som på den andre siden av Atlanterhavet.

Under angrep

Han er bekymret for det han kaller en «krenkefest», der ytringsfriheten og den kunsteriske friheten er under angrep.

–Karakteren i «Nissene over skog og hei», «Ernst Øyvind», er ikke rasisme, Diplom-is skiltet er ikke rasisme. Det som er rasisme er når mennesker med full intensjon kaller deg jævla apekatt, og din svartskalle. Mennesker i Norge blir utsatt for dette i dag, og det bør opprøre og bidra til offentlig debatt og ransakelse, ikke et humorprogram som karikerer bedagelige sørlendinger. Å rope ulv ulv for mange ganger kan gjøre at folk slutter å tro på deg og slutter å ta deg alvorlig. Det gjør også at vi flytter fokus fra den virkelige rasismen som pågår der ute, konkluderer han.

