I Resett 29. november påpekte jeg at NRK og NTB bærer et tungt ansvar for antisemittiske holdninger. Lars Birkelund mener jeg skyter «langt over mål», men uten å kommentere noen av argumentene i min begrunnelse. Han berører heller ikke noen av faktasjekkene og analysene som inngår i boken Det falske bildet av Israel av Conrad Myrland, som min kronikk bygget på.

«Israel/sionistene overdriver omfanget av jødehat for at Israel lettere skal kunne fortsette, helst utvide okkupasjonen av syrisk og palestinsk territorium, samt stjele deres ressurser,» påstår Birkelund.

Jeg skrev ikke noe om hvor stort omfanget av jødehat er i Norge, men det er utvilsomt at vrangforestillingene om Israel er svært utbredt. I HL-senterets undersøkelse fra 2017, viste det seg at 32 prosent av den norske befolkningen mener det stemmer helt eller nokså godt at «Israel behandler palestinerne like ille som jødene ble behandlet under andre verdenskrig». 37 prosent sier det er «umulig å svare» på påstanden. Kun 31 prosent har kunnskap nok om dagens Midtøsten og/eller Annen verdenskrig til å ta avstand fra en så vill og usann påstand.

Etter 1967 har Israel gitt selvstyre til palestinerne på Vestbredden, trukket seg helt ut av Gaza og gjentatte ganger tilbudt en nesten full tilbaketrekning av Vestbredden i bytte mot en ekte fred. Det samme har vært forhandlingstema med Syria når det gjelder Golan. Vinklingen til Birkelund viser at også han er blitt offer for den skjeve norske mediedekningen.

Birkelund henviser til en annonse fra Ship to Gaza som et bevis på at norske medier «underrapporterer om Israels daglige overgrep mot palestinerne i Gaza». Han nevner ikke at Ship to Gaza støtter Hamas-regimets overordnede mål om ukontrollert varetransport inn til området, slik at de islamistiske og nasjonalistiske terrorgruppene fritt kan ruste opp til neste krig. Birkelund bør lese Myrlands bok, hvor det er dokumentert, over nærmere fire hundre sider, feil og mangler i norske medier.

Birkelund lurer på «hva pokker» jeg sikter til, når jeg skriver om pro-arabisk propaganda i norske medier. La meg ta ett av mange eksempel: I perioden 1986 til 2018 har NTB nevnt «jødiske flyktninger» i bare 40 artikler, mens «palestinske flyktninger» er nevnt i hele 1035 artikler. Når NTB omtaler «jødiske flyktninger» nevnes ikke jødene som måtte flykte fra økende diskriminering, trakassering og vold i den arabiske verden. Myrlands gjennomgang av NTB-artikler viser at uttrykket fra 1986 til 2018 er brukt utelukkende om jødiske flyktninger fra nazistene før og under Annen verdenskrig, med ett unntak: Én gang i 1990 nevnes jødiske flyktninger fra Sovjetunionen. Når norske medier aldri forteller om jødenes historie i arabiske land, og hvordan de i min levetid er blitt etnisk renset fra 99,8 prosent av Midtøsten og Nord-Afrika, kan ikke nordmenn forstå hvorfor det er så viktig at det jødiske folket får beholde suverenitet i Israel.

Det burde være lett for Birkelund å stille seg på den rette siden av historien når det gjelder Israel. Men jeg forstår at han vakler, og ser en høyrøstet heiagjeng i Resetts kommentarfelt støtte agendaen til de anti-israelske, anti-jødiske kreftene som har påført og påfører Europa de største redsler de siste hundre år.

