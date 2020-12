annonse

– Det er en historisk forbrytelse og skam at media unngikk å rapportere om Hunter Biden-historien under valget, sier den anerkjente journalisten Glenn Greenwald.

I oktober gikk Greenwald av som redaktør fra The Intercept – en publikasjon som han var med på å grunnlegge – etter at han beskyldte sine tidligere kollegaer for å sensurere en artikkel som var kritisk til den daværende demokratiske presidentkandidaten Joe Biden.

Torsdag på Fox News programmet «Tucker Carlson Tonight» gikk Greenwald til frontalangrep på hele hovedstrømspressen for å nekte å dekke kontroversen rundt Hunter Biden før presidentvalget i USA i november.

– Vi må erkjenne hvilken historisk forbrytelse og vanære dette er. Ikke bare i journalistikken, men så fort disse Hunter Biden-dokumentene ble kjent, sendte operatørene i etterretningsmiljøet, CIA, tidligere CIA-direktør John Brennan, tidligere direktør for nasjonal etterretning James Clapper, tidligere NSA-direktør Michael Hayden – alle de vanlige profesjonelle løgnerne – et brev med en påstand om at dette materialet bar kjennetegnene til russisk desinformasjon, selv om de ikke hadde noe grunnlag for å mene det, sa han.

– Og dette ga media klarsignal til å lyve kontinuerlig for publikum og Silicon Valley tillatelse til å sensurere dette materialet. Så ikke bare var publikum uvitende, men de ble løyet for. Ikke bare ved å hevde at Russland var involvert, selv om det ikke var noe bevis for dette og ingen trodde på det. Men ved å kalle det desinformasjon, var implikasjonen at disse dokumentene var forfalskninger. Nå vet vi at den kriminelle etterforskningen av Hunter Biden som har pågått, handler om selve transaksjonene som disse dokumentene dekker, fortsatte Greenwald før han kom med krasse beskyldninger:

– Det er en stor forbrytelse av mediene å lyve for publikum og begrave informasjon før et valg, men det er også innblanding av innenlandske etterretningsbyråer for å manipulere utfallet av valget vårt.

«Desinformasjonsagenter»

Da Tucker Carlson spurte Greenwald hvorfor han trodde store medieorganisasjoner ikke lenger rapporterer om påstander fra etterretningstjenester med «en viss grad av skepsis», svarte han med å si etterretningstjenestene har «samarbeidet» med media som en del av et forsøk på å blokkere Trump-agendaen «fordi Trump-presidentskapet var farlig.»

– Hvis media virkelig vil tro at Trump-presidentskapet utgjør en fare, er det deres privilegium, men det de ikke har rett til å gjøre er å bli desinformasjonsagenter. Og CIA og alle gutta i etterretningssamfunnet var alle åpne for det faktum at de ønsket at Donald Trump skulle tape valget, og de ønsket å sabotere presidentskapet hans, sa han og avsluttet:

– Husk at Chuck Schumer sa til Rachel Maddow i begynnelsen av 2017 at CIA skulle sabotere Trumps presidentskap hvis han fortsatte å kritisere dem, og det var historien de siste fire årene: En union mellom etterretningsbyråene som matet løgner til media som tankeløst gjentok dem for sine egne interesser.

