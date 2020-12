annonse

Driver flerkulturell lokalradio som anklages for ekstremismestøtte og hevn-kritikk av lokalpolitikere.

Aziz ur-Rehman fra Mortensrud i Oslo ble i 2018 hedret for sin mangeårige innsats med prisen Årets forbilde som ble delt ut av barneminister Linda Hofstad Helleland (H) foran flere ungdommer på Nobels Fredssenter.

Den fikk han blant annet for sitt arbeid med Mangfoldhuset på Søndre Nordstrand, et fritidstilbud for barn og ungdom.

Selv fortalte ur-Rehman i 2018 at han som ungdom manglet gode fritidstilbud. Til Aftenpostens Wasim Riaz sa han at han som ungdom kun var hjemme, på skolen og i moskeen.

Tidligere i år ble han også avbildet sammen med kunnskapsminister Guri Melby i forbindelse med at han og radiokanalen via Søndre Nordstrand Innvandrerforening fikk 300.000 til å informere om corona på flere språk. Ur-Rehman er også leder av denne foreningen.

Anklages

Men som Resett tidligere denne uken kunne avsløre, anklages nå ur-Rehman for å støtte den nylig avdøde pakistanske ekstremisten Khadim Hussein Rizwi.

Rizvi var leder for den radikale bevegelsen Tehreek-e-Labbaik Pakistan, en ytterligående islamistorganisasjon som blant annet har protestert sterkt mot endringer av Pakistans blasfemilover, som utsetter alle som oppfattes å ytre seg kritisk om islam for fare for å bli dømt til døden.

Ur-Rehman har også i flere år drevet lokalradiokanalen Voice of Oslo, som sender på FM-nettet med navnet Pak Radio FM.

Brukte egen kanal

Radiokanalen fikk nylig også oppmerksomhet da Aziz ur-Rehman ble vraket av til å lede Søndre Nordstrand råd for mangfold og integrering, til fordel for norsk-somaliske Ubah Aden, som er lokalpolitiker fra Ap.

Etter nederlaget brukte han sin egen radiokanal for å kritisere motkandidaten, skriver Aftenposten.

Avisen refererer påstander fra Facebook-siden til Radio Voice of Oslo.

«Var hun fra Somalia bedre kvalifisert enn fra Pakistan?»

«Hvorfor norsk pakistanere har gitt dere tillit, nettopp for at dere kunne ivareta deres interesser på en bedre måte»

Noen av innleggene på Radio Voice of Oslo er anonymiserte, for eksempel signert «Forfatter».

To ble kritisert for å svikte «sine egne», var Tahir Mahmood Salam og Anjum Warriach. Begge er aktive Oslo-politikere i Arbeiderpartiet med pakistansk bakgrunn.

Tidligere antisemitt

Radioen eies av Pakistansk Ungdomsforening, der Aziz ur-Rehman er styreleder. Med seg i styret har han blant annet Muhmmad Ali Chisthi, som er kjent som sønnen til den kontroversielle imamen Mushtaq Ahmed Chishti. Chisthi ble kjent i norsk offentlighet første gang da han kom med det mange oppfattet som sterkt antisemittiske utsagn.

– Jøder er en liten gruppe, men alle vet at de har mye makt, uttalte Chisthi, som antydet at det var jøder som stod bak terrorangrepet 11. september 2001.

– Det var flere tusen jøder borte fra jobb i World Trade Center, og hvorfor var det flere jøder i Mumbai da pakistanske terrorister angrep enn vanlig? spurte han. Han tok senere ett oppgjør med sine uttalelser og var blant annet initiativtake til «Fredens ring», et muslimsk initaitiv for å markere solidaritet med jøder i Norge etter terrorangrepet mot en synagoge i Danmark i 2015. Han er i dag gift med Linda Noor, daglig leder i Minotenk.

Chisthi har på sosiale medier truet Resett med søksmål om denne saken blir publisert.

Voice of Oslo har tidligere uttalt at de ikke ønsker å svare på Resetts henvendelser, blant annet med henvisning til at Resett er en «useriøs blogg». Voice of Oslo oppgir ikke på sin nettside at de har noen ansvarlig redaktør og heller ikke om de følger Redaktørplakaten eller Vær Varsomplakaten.

De har ikke besvart Resetts henvendelse om denne saken.

