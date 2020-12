annonse

Reaksjonene etter at «Nissene over skog og hei» gir håp om at vi kan begynne å diskutere politikk igjen.

TV Norge la seg flate for press fra ekstreme antirasister, men de siste dagenes protester viser at nordmenn flest ikke ønsker et samfunn preget av krenkelseshysteri.

Student Michael Melbyes ramsalte kritikk av instagram-kontoen Rasisme i Norge og Jamal Sheikh har gått til topps på sosiale medier, viser Storyboasrds oversikt over mest delte og kommenterte saker i Norge.

Flere andre debattinnlegg med skarp kritikk av krenkelseshysteriet som er i ferd med å legge seg som et teppe over den norske samfunnsdebattanten har også figurert høyt på oversiktene over de mest delte sakene den siste uken.

Når man ser på hvem det er som tar et oppgjør med identitetspolitikken, er det åpenbart at det langt fra kun er konservative og realistisk orienterte som reagerer. Det virker rett og slett som at mange har fått nok av en debatt der de som føler seg krenkent skal ha monopol på sannheten.

I hardt vær

Instagram-kontoen Rasisme i Norge er i hardt vær etter falske påstander om rasisme og som følge av at TV Norge la seg flate for rasismeanklager og fjernet «Nissene over skog og hei» fra Dplay og TV Norge.

Flere har vært kritiske til at programmet Nissene over skog og hei ble fjernet. Tidlig rykket Per-Willy Amundsen ut i Resett og advarte om konsekvensene av å gi etter for press fra den ekstreme venstresiden. Men i etterkant av dette har også flere andre fulgt opp med skarpe innlegg, blant annet SV-politikeren Robin Hansson og tidligere AUF-leder Mani Hussain.

Håp

Det kan virke som TV Norge forregnet seg da de la seg flate for press og fjernet TV-programmet. Det som skulle være et forsøk på å være politisk korrekte og ukontroversielle har vist seg å være det stikk motsatte.

Det gir håp om en samfunnsdebatt der vi endelig kan begynne å diskutere politikk igjen.

