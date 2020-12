annonse

Virussmitten blant innvandrere har vært urovekkende høy. Nå har regjeringen kommet med tiltak. Men de får en blandet mottakelse.

Politisk rådgiver i Islamsk Råd, Yasir Ahmed uttaler at innvandrere vet hva de skal gjøre, men at det er holdningen det går på.

– Folk har ikke forstått hvorfor de bør teste seg. Mange tenker at det ikke angår dem fordi de ikke blir smittet, eller at det er nødvendig fordi de føler seg friske, sier han til NRK.

Ahmed er også bekymret for kapasiteten til å gjennomføre tiltakene fra regjeringen.

– Jeg ser ingen tidshorisont på hvordan tiltakene skal gjennomføres. Hvem skal gjøre hva, og hvordan skal det gjøres?

Osama Shaheen står bak nettsiden GetInformed.no, som vil gi ut gode råd på flere språk, han mener at informasjon på andre språk til nå har vært utilstrekkelig.

– Vi snakker ofte om arabere, eller om innvandrere, men ikke med dem. I begynnelsen av pandemien var det veldig dårlig informasjon, sier han.

Det er foreslått 29 tiltak for å få ned smitten blant innvandrere

Gruppen som har utarbeider tiltakene er ledet at Libe Rieber-Mohn, hun har bakgrunn som statssekretær for Ap og varaordføerer i Oslo. Nå er Rieber-Mohn direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Hun sier at hvis vi skal lykkes med å bekjempe pandemien, er vi avhengige av å involvere alle.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby fra Venstre sier til NRK at andelen smittede innvandrere er for høy, og noe må gjøres. En utfordring er blant annet et for stort press på innvandrere til å bli med på store sosiale aktiviteter. Dette til tross for råd og regler om smittevern.

– Det er bra det kommer nye tiltak nå. Litt sent, men bedre sent enn aldri, sier Osama Shaheen.

