annonse

annonse

Mener flyktninger bør sendes tilbake til hjemlandet når det er trygt.

– Man flykter fra krig, og søker beskyttelse i et annet trygt land. Når krigen er over reiser man hjem for å bygge opp sitt eget land. Det er utgangspunktet for asylretten, skriver Fremskrittspartiets leder Siv Jensen og partiets innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim i Nettavisen, og nevner en seier for Frp:

– Endringen ved å heve botidskravet fra tre til fem år for permanent opphold gjør at Norge faktisk oppfyller intensjonene i asylinstituttet. Det er en viktig seier for Fremskrittspartiet.

annonse

Les også: Europa får 80 prosent av verdens asylsøkere: – Landene i nord mottar flere innvandrere enn hva borgerne er villig til å akseptere



De skriver at økningen av botidskravet er ikke noe nytt, det krevde Frp allerede i 2013, men forslaget har blitt motarbeidet av asylaktivister, organisasjoner og andre.

Les også: Demonstrasjon for å hente flere Moria-asylsøkere

annonse

De to Frp-politikerne skriver videre at en permanent oppholdstillatelse innebærer i utgangspunktet en varig rett til opphold, uten behov for fornyelse. Da kan de ikke sendes hjem når det blir trygt.

– Terskelen for å sende ut kriminelle utlendinger og personer som har jukset i asylsøknaden sin øker markant, dagen man går fra en midlertidig til en permanent oppholdstillatelse. En permanent oppholdstillatelse er et gode for utlendingen som gir omfattende rettigheter i Norge.

– Det er et gode vi ikke skal dele ut i hytt og vær, men stille strenge krav og forventninger til. Denne innstrammingen bidrar til nettopp det.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474