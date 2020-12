annonse

17 stater støtter Texas i søksmålet mot de fire vippestaten angående valget. På torsdag ga de saksøkte delstatene de sitt svar.

Georgia, Michigan, Pennsylvania, and Wisconsin ble saksøkt av Texas mandag kveld. De neste dagene hang 17 andre delstater seg på søksmålet.

Søksmålet mener at det i de fire vippestatetene har vært endringer i valglovene på ukonstitusjonelt grunnlag ved at de lovgivende forsamlingens på ukonstitusjonelt grunnlag har «endret delstatenes statuetter.» Videre at de «oppnådde disse revisjonene gjennom direktiver eller søksmål, og på den måten svekket de valgets integritet.»

Donald Trump var ute på Twitter på onsdag og skrev at dette søksmålet var «The is the big one», og flere observatører ser det som den siste muligheten republikanerne har til å hindre Joe Biden fra å innta Det hvite hus 20. januar.

På torsdag kom svaret, ført i pennen av Pennsylvanias statsadvokat Josh Shapiro. Han skriver at rettsvesenet har vært «oversvømt» av «oppdiktede anklager» om valgjuks og at Texas har hengt seg på. Han ber høyesterett avvise søksmålet.

Shapiro skriver også at Texas gjør seg skyldig i «seditious abuse of the judicial process», noe som ifølge Breibart forstås rettslig som et «opprør» eller «forsøk på å styrte USAs regjering». Her er deler av Shapiros svar på engelsk.

Since Election Day, State and Federal courts throughout the country have been flooded with frivolous lawsuits aimed at disenfranchising large swaths of voters and undermining the legitimacy of the election. The State of Texas has now added its voice to the cacophony of bogus claims. Texas seeks to invalidate elections in four states for yielding results with which it disagrees. Its request for this Court to exercise its original jurisdiction and then anoint Texas’s preferred candidate for President is legally indefensible and is an afront [sic] to principles of constitutional democracy.

…

Texas’s effort to get this Court to pick the next President has no basis in law or fact. The Court should not abide this seditious abuse of the judicial process, and should send a clear and unmistakable signal that such abuse must never be replicated.

Breibart skriver videre at kritikere krevde at statsadvokat Shapiro måtte gå av da han uttalte før valget at «Trump hadde ikke nok stemmer til å vinne»

