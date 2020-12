annonse

Professor steiler.

Takket være et nasjonalt abonnement har universitetssykehus, helseforetak, fastleger, fysioterapeuter, hjemmesykepleien, helsesykepleiere og sykehjem over hele Norge hatt tilgang til utenlandske tidsskrifter, leksika og retningslinjer innen medisin og folkehelse.

Dermed har fagfolk og helsepersonell med noen tastetrykk kunnet lese dagsfersk vitenskap og oppdatert informasjon – ikke minst under årets COVID-19-pandemi.

Nå er det imidlertid slutt etter at helseminister Bent Høie avslutter abonnementet.

Ti millioner kroner i året ble for dyrt for Erna Solbergs regjering, og tilbake står flere tusen leger og sykepleiere uten tilgang til ledende medisinske tidsskrifter som The Lancet, BMJ og Journal of the American Medical Association.

Prof. dr.med. Magne Nylenna er blant de mange som rammes av kuttet, og nå svinger han Asklepios-staven over Bent Høie og Erna Solberg i et innlegg i Aftenposten.

– Kunnskap er helsetjenestens viktigste ressurs. Uten oppdatert, pålitelig kunnskap er helsepersonell hjelpeløse. For 15 år siden etablerte vi en kollektiv, nasjonal ordning for å gi norsk helsepersonell fri og enkel tilgang til den beste, kvalitetssikrede kunnskap som finnes. I ekte demokratisk ånd og i tråd med ønsket om brukerinvolvering har alt dette også vært åpent for pasienter, pårørende og publikum, innleder Nylenna.

Professoren hevder at ordningen med at Norges regjering tegner et felles, nasjonalt abonnement med rabatt istedenfor at hvert sykehus og hver lege tegner individuelle abonnementer til ordinær pris, har vakt «internasjonal oppsikt og misunnelse». Men nå er det altså slutt, og regjeringens prioriteringer får Nylenna til å steile.

– Midt i den største helsekrisen vi har opplevd på flere mannsaldre, der verdien av pålitelig kunnskap er åpenbar for alle, har staten nå bestemt seg for at dette har vi ikke råd til lenger. I et helsebudsjett på over 300 milliarder kroner er ti millioner (!) blitt for dyrt for å videreføre det viktigste enkelttiltaket for faglig oppdatering av norsk helsepersonell.

– Vi har allerede mistet tilgangen til The Lancet. Nå forsvinner BMJ, JAMA (Journal of the American Medical Association) og andre av verdens beste, medisinske tidsskrifter. Hva tenker dere på, Bent Høie og Erna Solberg?, avrundes Nylennas innlegg.

Doktoren i medisin får støtte fra flere av Aftenpostens lesere, som stiller spørsmål ved regjeringens prioriteringer.

– Dette er uhørt! Alltid er det de viktigste og billigste tiltakene med uvurderlig effekt som skal kuttes vekk. Fagmiljøet er fortvilet. hva tenker de på, skriver Ann-Marit.

– Skammelig, kort og godt skammelig. Den databasen har vært helt sentral for faglig oppdatering og selv bidra med forskning. Så ble helseministeren tragisk kunnskapsløs, istemmer Erik.

– Ofret for billigere snus og for å beholde makten ett år til på Frps nåde. Ynkelig, sier Odd, og setter dermed regjeringens kutt i medisinske tidsskrifter opp mot avgiftskutt på helseskadelig sukker, alkohol og snus.

George Gooding antyder at kunnskapsforakt hos Erna Solberg er grunnen til at pandemien har fått utvikle seg som den har gjort siden 12. mars 2020.

– Regjeringen har vist total forakt for kunnskap siden 12. mars, så dette kan umulig overraske noen, sier Gooding om Ernas vitenskapskutt.



De første meldingene om et virus som smitter mellom mennesker kom allerede midt i januar, men som kjent satt Erna Solberg og ventet i nesten to måneder på at WHO skulle erklære utbruddet som en pandemi. Det skjedde først 11. mars.

Folket har imidlertid vært såre fornøyd med Solbergs håndtering av pandemien, og statsministeren har i år kunnet notere seg rekordhøy popularitet.

