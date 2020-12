annonse

annonse

– Selv om jeg alene ikke har fasit på hva rasisme er, så tror jeg at flere med meg er enig i at det er noe annet enn satire og ris-esker med logo av en gammel mørkhudet mann.

Student Michael Melbyes ramsalte kritikk av Instagram-kontoen Rasisme i Norge og Jamal Sheikh har gått til topps på sosiale medier, viser Storyboards oversikt over mest delte og kommenterte saker i Norge.

Instagram-kontoen Rasisme i Norge er i hardt vær etter falske påstander om rasisme, og som følge av at TV Norge la seg flate for rasismeanklager og fjernet «Nissene over skog og hei» fra Dplay og TV Norge.

annonse

Grunnen var at en av karakterene, spilt av Espen Eckbo,faller inn under «blackface-begrepet». Blackface innebærer ifølge de såkalte antirasistene å male ansiktet svart eller brunt for å karikere personer med mørk hudfarge.

– Hvis dere oppriktig mener at Espen Eckbos karakter i Nissene over skog og hei er rasistisk, så lurer jeg på hva Zahid Ali portrettering av en dum og hvit jernvarehandler i karakteren Anders Konnerud, fra juli i Tøyengata, er? Kanskje du, Jamal Sheik, bør ta deg en tur tilbake på Dagsnytt 18 og argumentere for at det finnes mange flinke og flotte hvite norske skuespillere som burde hatt den rollen?, skriver Melbye i oppgjøret med den såkalt antirasistiske samfunnsdebattanten Jamal Sheikh.

– Selv om jeg alene ikke har fasit på hva rasisme er, så tror jeg at flere med meg er enig i at det er noe annet enn satire og ris-esker med logo av en gammel mørkhudet mann. Rasisme for meg er den gangen tre gamle damer stirret på meg på bussen og tullet med at «det har vist brent i Porsgrunn i helgen», mens de så på meg og fniste. Rasisme er for meg når alle mine venner kommer rett inn på et utested i en liten bygd, mens vakta må «dobbeltsjekke» meg og spør «du har ikke kniv vel?» mens han ler.

annonse

Les også: NRK forsvarer Robert Stoltenbergs «blackface» – inntil videre

Flere kritiske

Flere har vært kritiske til at programmet Nissene over skog og hei ble fjernet.

Tidligere rykket Per-Willy Amundsen ut i Resett og advarte om konsekvensene av å gi etter for press fra den ekstreme venstresiden. Men i etterkant av dette har også flere andre fulgt opp med skarpe innlegg, blant annet SV-politikeren Robin Hansson og tidligere AUF-leder Mani Hussain.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse