Viste seg at han var født i 2001.

Fredag 4. desember 2020 ble utlendingen pågrepet av politiet i Oslo på bakgrunn av brudd på utlendingsloven. Han fortalte polititjenestemennene at han var mindreårig, og ønsket å søke asyl i Kongeriket Norge.

Etter at utlendingen hadde avgitt sine fingeravtrykk til norsk politi, ble det blottlagt at han tidligere var registret med asylsøknader henholdsvis i Nederland, Danmark og Sverige. I tillegg fremkom det at han kom seg inn i Europa via Spania.

Voksen

Da utlendingen søkte asyl i Sverige, oppga han at han var født i 2001, hvorpå han i ettertid ble behandlet som voksen i asylprosessen der.

Ifølge Oslo tingrett, er det dermed sannsynliggjort at utlendingen skal behandles som en voksen person.

Tilbakeføres

Som følge av Dublin-samarbeidet» skal denne utlendingen snarest mulig tilbakeføres til det første europeiske landet han søkte asyl i. Derfor planlegger norske myndigheter å sende utlendingen tilbake til Nederland.

I forbindelse med rettsmøtet, ble det informert fra politiets side at Utlendingsdirektoratet (UDI) skal sende en anmodning å ta tilbake utlendingen i medhold av Dublin-forordningen til myndighetene i Nederland.

Rettens konklusjon

« I og med at utlendingen har unndratt seg oppfølging av sine asylsøknader i Nederland, Danmark og Sverige ved å reise ulovlig videre til andre land å fremsette nye asylsøknader. Retten viser videre til at fremstilte har gitt uttrykk for at han ikke ønsker å forlate Norge og at han vil bli værende for å finne sin søster. Han har også gitt uttrykke for at forholdene i Nederland er dårlige, og at han ikke vil returneres til Nederland, Danmark, Sverige eller Spania».

Ukjent identitet

Utlendingens mangeårige «asylhistorikk», bekrefter at han har benyttet seg av mange ulike identiteter. Fortsatt er det ingen stat som med sikkerhet vet egentlig hvem denne personens oppriktige personalia og statsborgerskap er.

Retur

Norsk politi tar dermed sikte på å få denne utlendingen tvangsreturnert til Nederland innen to «interneringsperioder». Dette går som følge av at coronapandemien ikke like raskt som tidligere.

Oslo tingrett besluttet deretter at utlendingen skal holdes internert (innsatt) på Politiets utlendingsinternat til og med 4. januar 2021.

