Det har stormet rundt Resetts redaktør de siste ukene, og også på privaten har han hatt sine bekymringer. For han har nærmet seg femti år. Men nå lar det seg ikke utsette lenger. På lørdag er det gjort.

– Du rakk å utgi en selvbiografi mens du fortsatt var 48 år. Hadde du hastverk?

– Egentlig ikke. Og er det egentlig en selvbiografi, da? Ja, kanskje… Men den boken måtte skrives før vi gikk over i en ny fase. Å fortelle om mitt eget liv var ikke egentlig noe som falt meg lett, men det var godt å få gjort unna, svarer Lurås.

I «Veien til Resett» skriver Lurås om sin reise fra oppvekst på Konnerud gjennom befalsskole, handelshøyskole, utenlandsoppdrag og E-tjenesten. Før han kom tilbake til Norge og norsk offentlighet. Da ble det etter hvert kontroverser. Men før han ble «forhatt», ble han hyllet og var fast innslag i alle rikets mediekanaler.

– Du har gjort mer varierte ting enn de fleste. Skilt to ganger er du også. Når skal du finne din rette hylle?

– Det ene har ledet til det andre, og jeg har ofte fulgt instinktet mitt. Det har gitt med mange interessante opplevelser. Jeg har lært mye, sjelden kjedet meg. Så jeg angrer ikke.

– Det var ikke det du ble spurt om.

– Ok. Jeg tror jeg blir værende i Resett lenge. Nettavisen er så vidt over barnestadiet. Vi er kanskje å regne som en tenåring nå. Når Resett har blitt voksen og står på egne bein, kan jeg kanskje tillate meg å bli mer impulsiv og gå på instinkt igjen.

– Hvordan føles det å bli 50?

– Jeg har en kjæreste som har ertet meg så lenge at jeg for lengst har gjort det til del av meg å være femti. Det skal gå greit. Men det innebærer jo at man på sett og vis narrer seg selv og unnlater å dvele ved at antall gode år igjen blir stadig færre. Men det selvbedraget virker det som om jeg er i stand til.

Lurås forteller også at hans egne foreldre har vist at man kan leve svært bra lenge.

– De er fantastisk spreke både fysisk og mentalt. Min far ga nettopp ut sine første bok, om fjellområdene der han vokste opp mellom Tinn og Numedalen. Og han er 80 år! Så hvis man tar vare på seg selv, er mye mulig.

– Hvordan går det med Resett?

– Jeg synes det går bra, tross alt. Det er en del ting jeg gjerne skulle hatt bedre. Men med tanke på hvor få folk vi er og at vi leverer nyheter og meningsinnlegg 24 timer i døgnet, er jeg fornøyd. Og jeg synes vi har et bedre produkt nå enn vi hadde for et år siden, så det går riktig vei.

– Hva bekymrer deg mest?

– Det er økonomien i Resett. Vi lever på en måte fra hånd til munn. Vi har liten bufferkapital. Dermed må jeg ut å anmode leserne om penger ganske ofte. Jeg skulle ønske jeg slapp den bekymringen og kunne konsentrere meg fullt om å skrive og lede organisasjonen og ta vare på de ansatte litt bedre enn jeg har gjort til nå.

– Du har hatt en liten diskusjon med kommentarfeltet på Resett. Hva tenker du om det?

– Det er litt overraskende hvor steile enkelte har vært. Det virker på meg som om en del rett og slett har ment at Resett skulle være «lojale» til Trump og bare rapportere nyheter som underbygde hans forsøk på å så tvil om at Joe Biden fikk flest stemmer. Men samtidig har det vært deilig å få den motstanden. Det slo meg her om dagen at jeg trives når folk er uenig med meg. Det gir meg energi og overskudd.

Fortsatt agent?

Lurås har bakgrunn fra Etterretningstjenesten og mens han var i Bosnia var han involvert i å bygge opp en lokal sikkerhetstjeneste på borgerkrigens ruiner. For den jobben fikk han medalje fra CIA, han ble som en av få nordmenn «dekorert» av verdens mest myteomspunne etterretningstjeneste. Nå definerer Lurås seg i opposisjon til mainstream. Ikke alle tror på ham.

– Resett har blitt beskyldt i eget kommentarfelt for å være «kontrollert opposisjon» og nå etter valget i USA for å være «nye MSM». Kommentar?

– Det er kanskje ikke så rart gitt min bakgrunn at folk har sine tvil, svarer Lurås. – Men i så fall ville Resett vært en genial og tålmodig operasjon. Realiteten er at jeg ble marginalisert fra det gode selskap fordi jeg ikke gikk på kompromiss med det jeg mente. Det er noe av det samme Resetts lesere nok merker med meg nå. Jeg nekter å bøye Resett for viljen til folk som vil at virkeligheten skal se ut på en spesiell måte. Og at jeg har den staheten, tror jeg mange også setter pris på. Det kalles vel integritet, og er noe vi vanligvis holder som en verdi.

I slutten av oktober lanserte Lurås en ny bok, sin tredje siden 2015.

– Hvorfor skrev du Knefall?

– La meg være litt pompøs og si «ut fra bekymring for Norge».

Han puster ut.

– Jeg mener høyresiden har manglet forståelse for hvorfor sosialismen, og derfor venstresiden, er så attraktiv som ideologi. De færreste klarer også å forstå hvorfor det tiltrekkende marxistiske programmet om rettferdighet og utjevning nesten med nødvendighet ender i tvang og autoritære krav, slik vi ser begynnelsen på i mange vestlige land nå. Jeg mener ingen i Norge har tatt på seg å «forklare» venstresiden på en lettfattelig måte i bokform før. Samtidig er vi med vår kristne skyldkultur særlig sårbare for å bli ydmyket og ta på oss ansvar. Dermed er også vestlige samfunn sårbare for å bli utnyttet. Ikke minst i møtet med islam.

– Liker folk Knefall?

– Nå som folk begynner å ha lest og fordøyd den renner det inn mange godord. Man er alltid spent på om man har truffet med en bok, men det virker lovende så langt.

Lurås forteller at Vårt Land har varslet at de skal anmelde boken, men han forventer at mainstream velger å tie den ihjel. Og han mener de ut fra sine politiske hensikter gjør best i å ikke få diskusjon rundt boken.

– De kunne stå i fare for å forstå noe ubehangelig om seg selv hvis de leste den, sier Lurås.

– I slutten av oktober ga du ut Knefall og allerede nå på 50-års dagen din er du ute med nok en ny bok «Norske politikere som fortjener respekt – en fullstendig gjennomgang». Hvordan får du tid?

– Jeg har jobbet lenge med den oppe i hodet mitt, men den gikk veldig fort å skrive når disposisjonen først var klar, sier Lurås med et smil.

– Jeg håper folk forstår humoren i den, spesielt alle politikerne fra kommunestyrer til Storting og Regjering. Det sies at et folk får de politikerne det fortjener, men jeg vet ikke helt med oss her i Norge.

– Ser du fram til julen?

– Ja, jeg håper å få gått litt på ski og få planlagt noen nye «provokasjoner» med norsk offentlighet. Vi må ikke la oss knekke av krenkelseshysteriet.

– Hva ønsker du deg på bursdagen din?

– Når jeg først har oppmerksomheten, må jeg bruke den også. Det som vil gjøre livet mitt lettere er om Resett klarer å gå i overskudd i 2020 for første gang. Vi er ganske nær å klare det.

– Hva skal til? Det er jo mange som håper at Resett skal forsvinne, inkludert statsråd Rotevatn.

– Det er ingen tvil om at mange hadde jublet om vi måtte legge ned, men jeg er temmelig sikker på at de håper forgjeves på Resetts undergang. Jeg håper folk som har beholdt inntektene gjennom coronatiden kanskje kan bidra litt ekstra i år. Alt vi får inn vil bli brukt til å lage et bedre produkt. Vi driver fortsatt nettavis på absolutt sparebluss. Så tegn abonnement eller donér på bank, vipps, sms eller paypal. Håper også dere kjøper bøker fra forlaget vårt eller handler julegaver i den nye nettbutikken vår, som har masse spennende varer.

Selv på 50-årsdagen sin tenker Lurås på Resett. Kanskje han bør koble av litt mer nå som han er halvveis til 100?

