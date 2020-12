annonse

Kinesiske agenter fikk reise fritt rundt i Sveits (og Schengen) som følge av en avtale som ga dem rett til å intervjue kinesiske statsborgere som risikerte å bli deportert til moderlandet.

The Guardian melder at den fulle teksten til en hemmelig avtale mellom Sveits og Kina – som ga kinesiske sikkerhetsmyndigheter tilgang til Sveits på skattebetalernes regning – ble gjort tilgjengelig for allmenheten for første gang torsdag.

Den femårige «tilbakesendingsavtalen» inneholder vilkårene for kinesiske agenter som fikk tillatelse til å reise til Sveits for å intervjue kinesiske statsborgere, som sveitsiske myndigheter ønsket å utvise fra landet. Avtalen ble undertegnet i 2015 og utløp mandag, men den sveitsiste regjeringen presser nå på for å fornye den.

I motsetning til mer enn 50 lignende avtaler som Sveits har inngått med andre land, ble den aldri offentliggjort av regjeringen og ikke engang offentlig anerkjent av myndighetene før i august.

Safeguard Defenders

Safeguard Defenders, en Asia-fokusert menneskerettighetsgruppe, var den første uavhengige organisasjonen som fikk innblikk i den offisielle engelske oversettelsen av avtalen. Den avslører en ekstraordinær forpliktelse til hemmelighold av en avtale som lenge var helt skjult for offentligheten.

«Eksperter» fra det kinesiske departementet for offentlig sikkerhet (MPS) ble invitert på «oppdrag» til Sveits i to uker. Så fort invitasjonen hadde blitt utstedt, kunne Kina velge sine egne agenter uten noen ytterligere godkjenning fra sveitsiske myndigheter.

Disse individene fikk lov til å komme inn i landet uten offisiell status, og Sveits forpliktet seg til å holde identiteten deres konfidensiell. Rapportene de produserte for sveitsiske myndigheter ble også holdt hemmelige.

Tilbaketakingsavtaler er vanlige mellom to land, men 2015-avtalen mellom Bern og Beijing – som ikke var gjensidig – var av «en helt annen karakter» enn andre lignende avtaler som Sveits har signert, ifølge Safeguard Defenders.

Svært uvanlig

Hemmeligholdet rundt selve avtalen og arbeidet til de kinesiske agentene, samt valget av partner – et kinesisk sikkerhets-superministerium med omfattende mandater inkludert politi- og etterretningsmyndighet – blir omtalt som svært uvanlig.

– I bare et mindretall av tilfellene tillater andre tilbaketakelsesavtaler den andre parten å sende representanter for å holde følge med den enkelte som skal returneres, og i disse tilfellene er representantene begrenset til denne spesifikke aktiviteten, og det er en offentlig og offisiell plikt som blir utført, argumenterer Safeguard Defenders.

Margaret Lewis, jusprofessor ved Seton Hall University i USA, sier seg i stor grad enig med synspunktene til Safeguard Defenders. Hun mener at avtalen var ekstremt gunstig for kineserne og gikk langt utover normale ordninger for deling av informasjon om migrasjon.

– Jeg synes det er rart at Kina ville bry seg om å sende tjenestepersoner hvis det kun var snakk om lavtstående individer som oppholdt seg ulovlig i Sveits. Insentivene for MPS-tjenestepersoner til å reise vil sannsynligvis kun være høye når det er snakk om mennesker som er av interesse for Kina, sa hun.

Peter Dahlin, direktøren for Safeguard Defenders, forklarer videre at det var ingen bestemmelser for å føre tilsyn med agentenes aktiviteter utover deres arbeid med sveitsiske myndigheter. I tillegg, fordi agentenes uoffisielle status sannsynligvis betydde at de reiste på turistvisum, vil de ha hatt muligheten til å reise fritt i hele Schengen-området.

– Det de gjør i løpet av de to ukene, er helt uten tilsyn. Det er bemerkelsesverdig at det er tillatt. Hvis dette ble holdt hemmelig, betyr det at andre regjeringer ikke fikk vite om det, sa han.

Skandale

Avtalen førte til en stor skandale i Sveits i august da den først ble gjort kjent av en lokal nyhetskanal– spesielt på grunn av den økende internasjonale bekymringen for Kinas målrettede angrep mot dissidenter og opposisjonsfigurer.

Frem til dette tidspunktet, hadde avtalen blitt holdt så hemmelig at selv det sveitsiske parlamentet og den sveitsiske utenrikskomitéen ikke visste at den eksisterte. Komitéen har siden stemt for å kreve konsultasjon før en eventuell fornyelse.

Det sveitsiske sekretariatet for migrasjon (SEM) har forsvart avtalen som nødvendig for å bremse ulovlig innvandring, og har hele tiden insistert på at den kontrollerer all informasjonen som blir gitt til kinesiske myndigheter. SEM påstår også at den bare hadde blitt anvendt en gang, i 2016, da fire asylsøkere var blant 13 deporterte kinesiske statsborgere.

Folkerettsstridig

Menneskerettighetsorganisasjoner har sagt at avtalen risikerer å gå imot non-refoulement-bestemmelsen, som forbyr retur av flyktninger til steder hvor de kan stå i fare for tortur eller andre overgrep. Flere har uttrykt bekymring for at det ikke er noen mekanisme for å overvåke behandlingen av deporterte indivder etter at de har blitt returnert til Kina.

– Gitt Kinas forferdelige historie med fangers rettigheter, er det også en legitim bekymring at de repatrierte personene risikerer å bli utsatt for tortur eller annen mishandling hvis de blir arrestert, sa Leo Lan, en talsmann for menneskerettighetsgruppen Chinese Human Rights Defenders.

Wang Aizhong, en menneskerettighetsaktivist med base i den sør-kinesiske byen Guangzhou, sa at avtalen også kan sette mennesker som har forlatt Hongkong i fare, nå som territoriet er under langt større kontroll fra sentralregjeringen i Beijing. Wang sa at fortsettelsen av tilbaketakelsesavtalen mellom Kina og Sveits kan sette Bern i en «vanskelig eller umoralsk situasjon» fremover.

En talsperson for det sveitsiske sekretariatet for migrasjon sier likevel til sveitsiske medier at bare personer som ikke er i fare for forfølgelse i Kina var rammet av avtalen, så tibetanske og uiguriske asylsøkere skal ha blitt ekskludert. Men denne beskyttelsen har ikke blitt skrevet inn i avtalen.

Alarmerende

De siste årene har Kina blitt mer aktiv i å bruke bilaterale avtaler og multilaterale organisasjoner – som Interpol – samt å komme inn i andre land uoffisielt for å spore opp kinesiske statsborgere av interesse. Det har også vært en større internasjonal bekymring rundt brudd på menneskerettighetene med tanke på behandlingen av fengslede individer i Kina.

Jusprofessor Lewis argumenterer med at denne situasjonen gjør det desto mer alarmerende at Sveits har tillat kinesiske sikkerhetsagenter å komme inn i landet med så lite tilsyn.

– Vanligvis vil regjeringer holde nøye med på utenlandske agenter som er på deres jord. Hvis kinesiske agenter i Sveits har tid til å streife fritt rundt – utenfor de sveitsisk-initierte intervjuene – bekymrer jeg meg for muligheten for samhandling med andre uoffisielle kinesiske statsborgere samt potensialet for tvang, sa hun.

