I Dagbladet 6. Desember så leste jeg en artikkel fra journalist Ingrid Beya Ciakudia.

– Man får ofte inntrykk av det er naturgitt å ha rasistiske holdninger, og det er nok derfor mange tror det handler om å være snill eller slem. Rasisme er noe som ble konstruert av forretningsmessig interesse på slutten av 1600-tallet, for å kunne ta afrikanere som slaver.

Videre så sier hun:

– Til tross for avskaffelsen av slaveriet seint på 1800-tallet , fortsatte fæle holdninger mot mennesker med mørk hud.

Over hele verden har det forekommet slavehandel og til opplysning så døde over en million hvite slaver i Nord-Afrika. I Europa ble slavehandel forbudt over 150 år før slavehandel ble forbudt i Afrika, noe som tydeligvis har gått hus forbi både skribenten, Dagbladet og Faktisk skjønner jeg.

I Europa ble slavehandel forbudt først, men allikevel går hvite i dag og kysser skoene til svarte som en symbolsk handling for «unnskyld»?

Det er så patetisk at jeg har ikke ord, men dette selvhatet er visst supermoderne.

Nordmenn med ikke vestlig bakgrunn bruker ofte begrepet «potet» om nordmenn, som visstnok betyr æresløs. Jeg kunne ikke vært mer enig, og jeg drar på smilebåndet og rister oppgitt på hodet hver gang jeg hører «Aldri mer 9. April». Har man ikke ryggrad så klarer man ikke å stå opp mot en totalitær voldelig ideologi, det sier seg selv.

Det er ikke rart det er vanskelig å integrere ikke-vestlige, de kommer til et land hvor nesten alle bare elsker å legge seg på rygg og be om unnskyldning for både hudfarge (hvit) og ingen kultur (visstnok). Dette i tillegg til at majoritetsbefolkningen omfavner det som i ikke vestlig kultur opplagt er ukultur, eksempelvis utløste det stormende jubel hos venstresiden når SVs Marian Hussein entret Stortingets talerstol i det kvinnediskriminerende symbolet hijab. Ingen kritiske spørsmål om hvorfor hun dekker til håret, ingen ser ut å bry seg om at millioner av kvinner i verden risikerer tortur og flere 10 år i fengsel av å ta av seg plagget.

Hvorfor i all verden skal de som kommer til Norge bry seg om å integrere seg, dette når majoritetsbefolkningen mener de som kommer og kulturen de kommer med er så mye bedre?»

