Alle barna i en flyktningfamilie ble overtatt av barnevernet, og kommunen ble sittende igjen med millionregning.

Lavangen kommune har bare 1014 innbyggere, men tok alikevel imot over 60 migranter i 2015, skriver NRK.

Den lille kommunen i Sør-Troms ønsket å være best i klassen på å motta migranter og la til rette for integrering på alle mulige måter. Kommunen ble sågar ble nominert til bosettingsprisen i 2015.

Men alt var ikke like rosenrødt lenger når alle barna til en av familiene havnet under barnevernets omsorg i løpet av det første året i Norge. Barna ble spredt rundt i hele Norge og loven sier at det er kommunen som vertskap idet vedtaket fattes, som må ta de løpende barnevernsutgiftene, uavhengig av hvor vedkommende senere måtte være bosatt.

Dette hadde ikke ordfører i Lavangen kommune, Hege Beate Rollmoen (Ap), fått med seg.

– Det er feil å si at vi angrer. Vi kan ikke angre på å gi noen et trygt og godt hjem. Men det er trist at det ikke ble opplyst om konsekvenser, sier hun.

Innbyggertilskuddet som staten gir til kommuner som mottar migranter, går nemlig til den nye hjemkommunen.

– For meg er det helt uforståelig, det er ikke logikk i det. Utgiften og inntekten må gå hånd i hånd, mener ordfører Rollmoen.

Kommunedirektøren i Lavangen har estimert at bare de faste utgiftene vil ha en sluttsum på 72,7 millioner kroner innen barna er 18 år. Det utgjør et halvt årsbudsjett for den lille kommunen.

Barne- og familieminister Kjell-Ingolf Ropstad vil ikke forandre på barnevernloven, men sier han har sympati med kommunene.

– Jeg har stor forståelse for at de kommunene er i en krevende økonomisk situasjon, skriver han til NRK, men ønsker ikke å bli intervjuet om saken.

Innvandringspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet, Jon Helgheim, er ikke imponert over politikerne som styrer kommunen. Han skriver blant annet dette på Facebook:

«De sier de ikke angrer, men at noen burde fortalt dem om konsekvensene. Det er nesten så man ikke tror det man leser! FrP har på inn og utpust fortalt om konsekvensene, men de ville ikke høre.»

