Universitetet i Tromsø ville ikke la en av studentene komme på campus i uniform på Heimevernsdagen av frykt for reaksjoner blant studenter og ansatte.

Universitetet åpner imidlertid for heldekkende plagg som nikab og burka i undervisningen, skriver kommentator i Nordlys, Tone Angell Jensen, i Nordnorsk debatt.

UiT beskriver begrunnelsen i avslaget på søknaden om å stille i HV-uniform på denne dagen med at de «har en del studenter og ansatte hvor forholdet til militært og uniformert personell er annerledes enn hos oss.»

Men nikab og burka finner altså UiT uproblematisk. For det er selvsagt ingen som føler seg skremt eller undertrykt av disse plaggene?

Man skulle tro at flestepartene av disse «flyktningene» som kommer til Norge på det grunnlaget at de har flyktet fra et islamsk regime, ville gjøre hva som helst for å slippe å se en burka mer i sitt liv. Men slik er det altså ikke.

Den store majoriteten av alle muslimske flyktninger, ikke bare opprettholder sin islamske tro også etter at de er bosatte i Norge, men blir sågar enda mer bokstavtro til all undertrykkelse og diskriminering denne ideologien fører med seg.

Enda verre blir jo dette når institusjoner som et universitet, ikke bare nører opp under denne kvinneundertrykkelsen, men sågar rører rundt i en gryte hvor alt som er norskt skal elimineres.

For hvordan kan det være et problem at en student ikler seg en HV-uniform på Heimevernsdagen?

Er det virkelig slik at hensynet til disse flyktningene skal komme foran absolutt alt og alle?

Dette grenser til det glade vanvidd og bør få konsekvenser. Skammelig, uverdig og direkte trakassering av en stolt norsk tradisjon. Heimevernet ble opprettet i 1946 etter de bitre erfaringene man fikk etter andre verdenskrig. Dette skal ikke Universitetet i Tromsø eller andre naive globalister få ødelegge. Vi skylder alle de nordmenn som ofret livet under krigen å lære av det som skjedde.

En HV-uniform med det norske flagget på armen, kan altså vekke grufulle minner hos noen av våre nye landsmenn, ifølge UiT. De kunne kanskje forklare disse studentene det måtte gjelde at det faktisk er Heimevernet som skal beskytte dem? Hadde det ikke vært bedre å bruke denne dagen til å informere utlendinger om det viktige arbeidet denne forsvarsgrenen gjør?

Samtidig kunne de ha brukt dagen til å informere om at i Norge trenger man ikke å gå i nikab. I dette landet kan vi selv velge hva vi ønsker å gå i, hvor og når. Har noen en ektefelle, bror, fetter eller hva det nå er, som tviholder på at du, som muslimsk kvinne skal tvinges til å gå med dette også i Norge, så gi ham fingeren og gå til politiet om nødvendig.

Det er på tide at undervisningen i Norge nå fokuserer på at dette er et fritt land hvor man ikke skal underkastes noen form for religion, i stedet for å nøre opp under svineriet som folk faktisk har flyktet fra.

Muslimske menn skal ikke engang få opphold i Norge hvis de vil fortsette undertrykkingen av sine kvinner. I Norge har vi likestilling – respekter det, UDI!

Min oppfordring til student Andreas Bringsjord, er å stille opp i HV-uniformen uansett og se hva som skjer. Det får jo være grenser.

