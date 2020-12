annonse

annonse

Minerva-kommentator Jan Arild Snoen synes det er forkastelig at idrettsstjernen Therese Johaug ikke bryter samarbeidet det kinesiske mobilselskapet Huawei etter ansiktsgjenkjenning-avsløring.

Det har vært lenge kjent at kinesiske myndigheter har et såkalt «poengsystem» der de bruker ansiktsgjenkjenning på overvåkingskameraer. Poengsystemet fungerer at overvåkingskameraer fanger opp en persons identitet og enten straffer eller belønner personen i forhold til hva de gjør.

For eksempel kan man bli straffet med minuspoeng om man kjøper alkohol på butikken, eller kritiserer myndighetene på sosiale medier. Hvis en person har mange minuspoeng kan myndighetene nekte personen å reise med fly eller tog i landet.

annonse

Er man ikke «lydig» kan man også risikere å bli hengt ut med bilde og navn i aviser.

Se nyhetsinnlag om poengsystemet her.

Norsk samarbeid

annonse

Nå skal også mobilselskapet Huawei ha vært innblandet i å teste en teknikk for ansiktsgjenkjenning på sitt mobilsystem i Kina, ifølge Washington Post.

Ansiktsgjenkjennelsen skal ifølge den amerikanske avisen ha blitt brukt for å sende varsler til politiet om den den muslimske minoriteten uigurer. Kina har avvist alle påstander og hevder at de bare gjør det samme som land i Europa og USA.

Ifølge VG skal flere store idrettstjerner ha brutt med Huawei etter at det ble kjent at de bruker et såkalt program for å gjenkjenne ansikter i sitt mobilsystem. I Norge har skistjernen Therese Johaug en avtale med det kinesiske mobilselskapet, men hun nekter å bryte med dem.

«I vår generelle vurdering av vårt samarbeid med Huawei, så legger vi til grunn at norske myndigheter og selskaper har et nært og omfattende handelssamarbeid med kinesiske selskaper. Vi forholder oss til vår samarbeidsavtale med Huawei, og utover dette har vi ingen kommentarer knyttet til andre aktørers beslutninger vedrørende sitt samarbeid med Huawei», skal Johaugs manager Jørn Ernst ha uttalt i en pressemelding.

– Forkastelig

Utalelsen får Minerva-kommentator Jan Arild Snoen til å se rødt. Han sier til VG at det er forkastelig at Johaug ikke bryter samrbeidet, og kaller henne «tonedøv».

annonse

– Det har vært en langvarig debatt om at Huawei er et tvilsomt selskap sikkerhetsmessig, men først og fremst fordi Huawei er involvert i alvorlige menneskerettighetsbrudd mot den muslimske minoriteten uigurer. Et sånt selskap kan ikke en norsk toppidrettsutøver fronte, sier Minerva-kommentatoren til VG.

Snoen mener det kinesiske mobilselskapet lyver og er kun interessert i å tjene penger.

– Jeg synes det er helt forkastelig at hun fortsetter på denne måten. Det er rett og slett en skam at en idrettsutøver er så tonedøv for verden rundt seg, sier han til VG.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474