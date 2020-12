annonse

– Resett er søppel. Dette er søppel.

Resett har i to artikler satt søkelys på Voice of Oslo som drives av Aziz ur-Rehman, en sentral person i det norsk-pakistanske miljøet på Mortensrud og Søndre Nordstrand. Som Resett tidligere denne uken kunne avsløre, anklages radiokanalen for å støtte den nylig avdøde pakistanske ekstremisten Khadim Hussein Rizwi.

I Resetts siste artikkel om saken der ur-Rehman omtales, skriver Resett også om samfunnsdebattanten Ali Chishtis rolle i radiokaneln, som nå anklages for å støtte en pakistansk ekstremist.

Resett omtaler Chisthis tidligere antisemittiske uttalelser og hvordan han senere har tatt avstand fra disse og var initiativtaker til solidaritetsarrangementet «Fredens ring» etter et terrorangrep mot en synagogde i Danmark.

– Vil svartmale

Før saken ble publisert kontaktet Resett Voice of Oslo for en kommentar til artikkelen. Resett fikk ikke svar, men Chisthi gikk til Facebook for å kommentere utkastet til saken, som radiokanalen hadde fått tilsendt.

– De har en åpenbar agenda. De vil svartmale meg og muslimer som gruppe. Dette er søppel, skriver han.

Flau

Han fortsetter med å skrive at han blir «flau» på vegne av Resett.

– Jøder er en liten gruppe, men alle vet at de har mye makt, uttalte Chisthi, som antydet at det var jøder som stod bak terrorangrepet 11. september 2001. – Det var flere tusen jøder borte fra jobb i World Trade Center, og hvorfor var det flere jøder i Mumbai da pakistanske terrorister angrep enn vanlig? spurte han. Han tok senere ett oppgjør med sine uttalelser og var blant annet initiativtake til «Fredens ring», et muslimsk initaitiv for å markere solidaritet med jøder i Norge etter terrorangrepet mot en synagoge i Danmark i 2015. Han er i dag gift med Linda Noor, daglig leder i Minotenk.

