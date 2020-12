annonse

– Jeg mener at de som lar seg krenke på vegne av andre først og fremst gjør minoriteter en bjørnetjeneste.

Det har stormet etter at TV Norge la seg flate for rasismeanklager og fjernet «Nissene over skog og hei» fra Dplay og TV Norge, etter at Diplom-is fjernet sin urfolksinspirerte drakt fra sin logo.

En av dem som har fått nok er Frp-leder Siv Jensen.

– Det ser ut til at terskelen for å true noen til stillhet, eller møte ytringer man ikke liker med fysisk irettesettelse, bare blir lavere og lavere, skriver Fremskrittspartilederen i Nettavisen.

Hun er bekymret for et klima der ytringer møtes med vold, slik som skjedde under Stopp Islamiseringen av Norges markeringer i sommer.

– Vi har sett hvordan Twitter-mobben jager og hetser i flokk. Den henger ut enkeltpersoner og bedrifter, til de ikke lengre kan stå imot, og krever underkastelse for deres virkelighet.

Hun krever at krenkelseshysteriet må opphøre.

– Jeg mener at de som lar seg krenke på vegne av andre først og fremst gjør minoriteter en bjørnetjeneste. Det fører til at folk slutter å delta i debatten. Meningsmangfold er bra, og jakten på de som utfordrer gjeldende konsensus bør for enhver pris unngås, både når det kommer til humor og til debatt. De sterke reaksjonene på krenkelseshysteriet viser at nordmenn flest har fått nok

