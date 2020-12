annonse

En norsk mann fra Troms i slutten av 40-årene ble onsdag 2. desember 2020 i Nord-Troms tingrett dømt til fengsel i 13 år for blant annet å ha medvirket til grov voldtekt mot barn under 14 år.

Dommen er foreløpig ikke rettskraftig.

Mannen (domfelte), som tidligere har vært lærer, skal ifølge dommen ha bestilt seksuelle overgrep mot barn bosatt på Filippinene via internett.

Fremstilt for fengsling

På bakgrunn av den alvorlige dommen, ble domfelte pågrepet av politiet fredag 4. desember. Dagen derpå, lørdag, ble han fremstilt for varetektsfengsling i Nord-Troms tingrett.

Påtalemyndigheten ønsket å holde domfelte fengslet i første omgang for et tidsrom av åtte uker i medhold av straffeprosessloven § 172 bokstav a – et lovbrudd som kan medføre straff av fengsel i ti år eller mer, eller forsøk på et slikt lovbrudd.

Relatert til selve dommen, hadde domfelte allerede erkjent i en tiltalepost at han hadde forbrutt seg mot et straffebud hvor strafferammen var fengsel i ti år eller mer.

Spørsmålet retten stilte seg, var om domfelte kunne fengsles, sett i relasjon til at det i motsatt fall ville krenke allmennhetens rettsfølelse og avstedkomme engstelse og utrygghet dersom domfelte ble løslatt.

Løslatt

Retten, ved tingrettsdommer Møyfrid Eggebø, kom frem til at det ikke var juridisk grunnlag for å varetektsfengsle domfelte.

Tingrettsdommeren konkluderte og begrunnet sin avgjørelse i rettsboken blant annet på følgende måte:

«Retten har i sin vurdering sett hen til at det er en svært alvorlig tiltale, og hvor det nå foreligger en dom – som ikke er rettskraftig – hvor siktede (domfelte) er dømt til fengsel i 13 år. Dette viser sakens alvor. At den gjelder seksuallovbrudd, innebærer at den er i kjernen av saker som er egnet til å støte allmenhetens rettsfølelse, som også taler for varetektsfengsling på dette grunnlaget. At saken er alvorlig, og gjelder seksuallovbrudd, er imidlertid ikke i seg selv tilstrekkelig til å varetektsfengsle med grunnlag i straffeprosessloven § 172. Dette gjelder selv om det nå foreligger dom fra tingretten i saken, noe retten finner støtte for i Rt. 2005 side 1656.

Det som taler imot varetektsfengsling på dette grunnlaget er for det første at siktede (domfelte) var varetektsfengslet i forbindelse med saken fra januar 2018 til april 2019, og nå har vært løslatt i omkring et og et halvt år. Det er ingen holdepunkter for at siktede (domfelte) har begått nye straffbare forhold i tiden etter løslatelse. Retten må videre legge til grunn at saken har vært dekket av mediene lokalt, men at den i liten grad har fått nasjonal oppmerksomhet. Dette taler også imot at den høye terskelen for fengsling i medhold av straffeprosessloven § 172 er overtrådt.

Samlet er retten av den oppfatning at vilkårene for å varetektsfengsle ikke er til stede».

Anket

Politiadvokaten klagde omgående denne kjennelsen inn for Hålogaland lagmannsrett og begjærte oppsettende virkning (slik at domfelte ble holdt fengslet i påvente av en endelig avgjørelse fra lagmannsretten).

Forsvareren motsatte seg dette, noe tingrettsdommer, Møyfrid Eggebø, var enig i og sluttførte:

«Retten har funnet at det ikke er grunnlag for oppsettende virkning. Det er ikke anført at det foreligger unndragelsesfare, eller andre grunner som skulle tilsi behov for at siktede (domfelte) holdes fengslet i påvente av lagmannsrettens behandling av anken.

Det gis etter dette ikke oppsettende virkning».

Domfelte er dermed fortsatt en fri mann fram til at lagmannsretten eventuelt endelig har ferdigbehandlet og avgjort anken fra påtalemyndighetens side.

