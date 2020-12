annonse

Våpenhvilen som fikk slutt på krigen mellom aserbajdsjanske og armenske styrker i Nagorno-Karabakh, er brutt, bekrefter den russiske hæren.

– Ett tilfelle av våpenhvilebrudd ble rapportert 11. desember i Hadrut-distriktet, heter det i en uttalelse fra Russlands forsvarsdepartement.

Armenske og aserbajdsjanske myndigheter anklager hverandre for å ha startet de siste sammenstøtene, som er det første store bruddet på fredsavtalen. Det ble også meldt om et mindre sammenstøt lørdag.

Russerne har utplassert fredsbevarende styrker i regionen. De legger ikke skylda for bruddet på den ene eller andre parten.

Tusenvis drept

Over 5.000 mennesker ble drept under den 44 dager lange krigen. Krigen endte etter russisk mekling med en våpenhvile 10. november. Avtalen innebar at Armenia ga slipp på tre distrikter til Aserbajdsjan, som har hatt Tyrkia ved sin side i krigen.

Verdenssamfunnet anerkjenner Nagorno-Karabakh som en del av Aserbajdsjan, men enklaven og omkringliggende områder har vært kontrollert av armenske separatister siden Sovjetunionens oppløsning

Kampene brøt ut i høst da aserbajdsjanske styrker rykket inn i Nagorno-Karabakh og forsøkte å ta kontroll over enklaven.

Truer med jernhånd

Representanter for de armenske separatistene i Nagorno-Karabakh sier at tre av deres soldater ble såret da den aserbajdsjanske hæren gikk til angrep sent fredag.

Lørdag anklaget Armenias forsvarsdepartement dessuten Aserbajdsjan for også ha gått til angrep sør i Nagorno-Karabakh. Aserbajdsjans president Ilham Alijev reagerte med å gi Armenia skylda for de nye kampene og truet med å «knuse hodet deres med jernhånd».

– Armenia bør ikke prøve å starte dette på nytt igjen, sa Alijev under et møte med utenriksministrene fra USA og Frankrike.

Russisk inngripen

De har forsøkt å mekle i den flere tiår lange konflikten.

– Armenia må være veldig forsiktig og ikke planlegge noen militære handlinger. Denne gangen kommer vi til å ødelegge dem helt. Det kan ikke være en hemmelighet for noen, sa den aserbajdsjanske presidenten.

Den seks uker lange krigen kom til en slutt da de aserbajdsjanske styrkene nærmet seg Nagorno-Karabakhs største by Stepanakert, som kontrolleres av armenske separatister.

Russland, som har militærbase i Armenia, grep da inn.

Armensk tilbaketrekning

Russerne fikk i stand en våpenhvile der armenerne gikk med på å trekke seg ut av de tre distriktene Aghdam, Lacin og Kalbajar.

Aserbajdsjan feiret dette som en stor seier, mens det har vært store demonstrasjoner i Armenia mot avtalen.

Russland har sendt en fredsbevarende styrke på 2.000 soldater til Nagorno-Karabakh, der de skal sørge for status quo de neste fem årene. Tyrkia skal sørge for at våpenhvilen holdes på aserbajdsjansk side.

Aserbajdsjanske styrker benyttet klasevåpen og angrep vilkårlig sivile mål i angrepene mot Stepanakert, ifølge Human Rights Watch.

Alijev har tidligere avvist anklager om bruk av klasevåpen og vilkårlige angrep mot sivile områder og stemplet det som «falske nyheter».

(©NTB)

