Aktivister fra Identitærbevegelsen i Wien dekket søndag til et minnesmerke som var satt opp i minne til en avvist nigeriansk migrant som døde under hjemtransporten i 1999. Markeringen skulle angivelig rette oppmerksomheten mot alle europeiske kvinner og barn som har blitt drept som følge av islamistiske terrorangrep de siste årene.

Aktivistene var fra den innvandringskritiske ungdomsbevegelsen var iført røde caps og hvite masker, inspirert av det østerrikske flagget. Nederst på boksen de satt opp står det skrevet: «White Lives Matter».

Kontroversiell monument

Det berørte minnesmerket ble reist i 2003 og er viet til nigerianeren Marcus Omofuma, som døde under en tvangsretur til Bulgaria i 1999. Omofuma var kommet til Europa under falske forutsetninger, og døde av kvelning eller hjertesvikt, ekspertene var uenige om dødsårsak.

Politibetjentene som deltok på tvangsutvsiningen skal ha bundet Omofuma fast til et flysete og tredd en hette over hodet hans. I retten begrunnet de sine handlinger med at nigerianeren ropte, bet og spyttet på politibetjentene. De ble dømt til åtte måneders betinget fengsel for uaktsomt drap. Saken førte til heftige debatt internt i Østerrike ifølge nettstedet Die Tagesstimme.

Europeiske offer glemt

I sin aksjonsrapport kritiserer de høyreorienterte aktivistene det faktum at Omofuma-minnesmerket ble ulovlig satt opp i 2003, og senere institusjonalisert av Wien kommune, mens det samtidig ikke er noen monumenter for de “utallige ofrene for importert terror”.

Aksjonen kan også tolkes som en reaksjon på at krefter på venstresiden ønsker å fjerne «krenkende» statuer, ifølge Summit News. Her i Norge har blant annet statuer av Churchill og Ludvig Holberg vært ønsket fjernet.

Wien opplevde sitt siste terrorangrep 2. november, da Kujtim Fejzullai, som hadde sverget troskap til terrornettverket IS, skjøt vilt rundt seg. Fire ble drept, og 24 ble såret.

