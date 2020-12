annonse

annonse

Forhandlere fra Storbritannia og EU er atter i sving etter at Boris Johnson og Ursula von der Leyen ble enige om gi hverandre mer tid til å lande en avtale.

Storbritannias statsminister og EU-kommisjonens leder hadde satt søndag som frist til å finne ut om det var rom for å fortsette, eller om forhandlingene burde avbrytes.

Ingen av dem er tjent med å stå uten en handelsavtale når overgangsperioden etter brexit utløper om drøyt to uker.

annonse

annonse

– Til tross for at man er utmattet etter nesten ett år med forhandlinger, og til tross for det faktum at fristene man har satt er brutt gang på gang, mener vi begge at det på det nåværende tidspunkt er mulig å gå en ekstra mile, sier von der Leyen,

Hun mener det mest “ansvarlige” er å fortsette – selv om det er sent.

Nyttig og konstruktivt

De to er enige om å strekke seg litt lenger i forsøket på å bli enig om en avtale som skal regulere Storbritannias framtidige forhold til EU.

annonse

– Vi hadde en nyttig telefonsamtale i morges. Vi diskuterte de store uløste sakene, sa von der Leyen i en videomelding der hun leste opp en felles uttalelse hun og Johnson hadde blitt enige om.

Da Johnson uttalte seg på egen vegne, dempet han forventningene og sa at han er forberedt på en såkalt hard brexit.

Liv og håp

– Jeg er redd for at vi fortsatt er langt fra hverandre på noen nøkkelting. Men der det er liv, er det håp. Vi skal fortsette å snakke sammen for å se hva vi kan få til, sier han til pressen.

Det har ikke rådet stor optimisme verken i Brussel eller London de siste dagene.

Britene forlot EU i januar i år og har siden hatt en overgangsordning der de fortsatt har vært en del av EUs indre marked og tollunion. Ordningen utløper ved nyttår, og britene har gjort det klart at de ikke ønsker noen forlengelse.

Peker på EU

Avtalen de har forhandlet om siden brexit, skal regulere det framtidige forholdet mellom Storbritannia og EU, blant annet innen handel og fiskeri.

annonse

– Storbritannia kommer helt sikkert ikke til å forlate samtalene, sier Johnson, som fastholder at ansvaret for en løsning nå ligger hos EU.

Uten en handelsavtale vil handelen over Den engelske kanal reguleres av WTO, med toll, prisøkning og papirmøller. Om forhandlingene bryter sammen, fryktes det dessuten en forgiftning i forholdet mellom EU og Storbritannia i de kommende årene.

Irsk lettelse

Forhandlingene ledes av David Frost fra britisk side og Michel Barnier fra EU. De to har vekslet mellom å snakke sammen i London og Brussel.

Irland ligger an til å tape mer enn de fleste andre EU-landene dersom det ender uten en avtale.

– Fellesuttalelsene om brexit-forhandlingene er et godt signal. En avtale er åpenbart svært vanskelig, men mulig, tvitrer Irlands utenriksminister Simon Coveney.

Statsminister Micheál Martin puster også lettet ut og gir uttrykk for håp om at forhandlerne utviser «en viss grad av kreativitet» slik at man får en avtale.

Etterlyser kreativitet

EU-president Charles Michel gleder seg over nyheten om at forhandlingene fortsetter.

– Vi må gjøre alt i vår makt for å sikre en avtale, sier han, men advarer mot å inngå en avtale for «enhver pris».

– Vi ønsker en god avtale, en avtale som respekterer prinsippene om økonomisk «fair play», sier han i en kommentar.

Skepsis blant toryer

De hardnakkede brexit-forkjemperne i Johnsons konservative parti er ikke overbevist.

– Hvis EU endelig vil respektere britisk suverenitet, gå bort fra kravene om EU-domstolens jurisdiksjon og erkjenne at vi har rett til å si hvem som fisker i våre farfann, kan vi kanskje få til en avtale, tvitrer den walisiske parlamentarikeren David Jones.

– Hvis ikke, later det til å ha lite hensikt å hale ut denne prosessen, tilføyer han.