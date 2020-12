annonse

annonse

Flere er sendt til sykehus, med livstruende skader, etter å ha blitt knivstukket under sammenstøt i en Trump-demonstrasjon i Washington.

Minst fire personer har blitt knivstukket, skriver Washington Post.

SE: Antifa angivelig knivstikker 4 Trump-tilhengere i Washington, D.C, skriver Breitbart

At least one proud boy stabbed after random lone protester fights with multiple proud boys. This protester was the only one around in a mob of a few hundred pb’s and fought with one prior to this video starting and him brandishing a knife pic.twitter.com/OeK3Zwp9cv

— barely informed with elad 🕵🏻‍♂️ (@elaadeliahu) December 13, 2020