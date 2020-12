annonse

Den britiske forfatteren John le Carré, kjent for sine spionromaner, er død. Han ble 89 år gammel.

Le Carrés agent, Jonny Geller hos Curtis Brown Group, sier i en uttalelse søndag kveld at forfatteren døde i Cornwall, sørvest i England lørdag, melder Sky New s.

Le Carré døde etter et kort sykeleie med lungebetennelse, og dødsfallet er ikke relatert til covid-19.

Jobbet som spion

Le Carré ble født i 1931 i Dorset i England og studerte i Bern i Sveit og i Oxford i England. Han jobbet for den britiske etterretningstjenesten MI5 fra 1958.

Le Carré, som egentlig het David Cornwell, brukte sin erfaring fra britisk etterretning i sine romaner, inkludert bestselgerne «Spionen som kom inn fra kulden» og «Muldvarpen».

Han ga ut sin første roman i «Call for the Dead» i 1961 under pseudonym mens han fortsatt var ansatt i den britiske etterretningstjenesten. Boka ble gitt ut på norsk under tittelen «Telefon til avdøde» i 1965.

Flere av romanene hans har også blitt filmatisert, som «The Constant Gardener» («Den evige gartner») fra 2000. Filmen hadde premiere i 2005.

Han siste utgivelse «Agent Running in the Field» kom ut i oktober i fjor.

Takker sykehuset

Agent Jonny Geller beskriver Le Carré som en «ubestridt kjempe innen engelsk litteratur». Geller sier videre at han har mistet sin «mentor, en inspirasjon og viktigst av alt, en venn».

– Vi vil ikke se hans like igjen, sier Geller i uttalelsen.

Le Carrés familie takker de ansatte ved sykehuset i Cornwall hospital og sier de er de sørger over hans bortgang.

– David etterlater seg sin kone gjennom nærmere 50 år Jane, og sønnene Nicholas, Timothy, Stephen og Simon, heter det i uttalelsen fra familien.

Hylles av forfatterkollega

Den britiske forfatteren Robert Harris kaller Le Carré «en av de forfatterne som virkelig ikke bare var en strålende forfatter, men som også trengte inn i populærkulturen – og det er en sjeldenhet».

Harris sier til Sky News at Le Carré var en strålende romanforfatter og at «Spionen som kom inn fra kulden» er mesterverk.

– Det er en utrolig oppslukende fortelling og veldig dyp, og det forvandlet skrivingen av spionfiksjon. Det er et strålende, psykologisk portrett av spionasje, svik og den britisk makts forfall, sier Harris.

