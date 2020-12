annonse

UDE sier det som det er: Mustafas mor løy. I nesten 1tolv år. I hvilken grad forberedte hun sønnen sin på fremtiden?

Mustafa kom til Norge bare seks år gammel. Man må anta at han snakket med moren på hennes (og hans) språk da de kom til Norge. Man må også anta at moren fortsatte å snakke med sønnen på sitt eget morsmål, selv om hun lærte seg norsk i løpet av oppholdet.

Hadde hun vært en virkelig god mor hadde hun forberedt sønnen på fremtiden. Lært ham språket og kulturen i det landet han lovlig og fredelig har rett til å leve i. Visste moren INGENTING i årene hun bodde og dro ut saken sin i Norge? Fikk hun INGEN informasjon om at det kunne ende på annen måte enn at hun fikk bli i Norge for alltid?

Det er samlet inn over 600 000 kroner til Mustafas sak. Politisk kommentator Hanne Skartveit i VG mener pengene bør øremerkes et utdanningsfond for Mustafa, snarere enn å bli spist opp av advokater i en på forhånd tapt sak. Jeg er for en gangs skyld enig med VGs kommentator. Jeg unner Mustafa et gratis studielån, et jeg fremdeles betaler på.

Jussen, psykologien og folkesjelen tviler og tenker seg om. Det er fullt ut forståelig. Kanskje er asylloven utdatert? Mustafa er et ansikt debatten i Norge ikke kommer utenom. Hva vil skje med ham? Og hvor ille er det «verste» som kan skje med Mustafa?

Flyktninger skal hjelpes i nød. Men når ender nøden? Er det blitt slik at det bare skulle mangle at man ikke får bli i det landet man lyver på seg en flyktningstatus? Om du bare klarer å lyve så lenge at det påvirker psyken til dine barn? En god mor, ofrer hun sitt eget liv for at sønnen kan få et bedre liv enn henne?

At Mustafas bror, som er bare litt eldre enn ham, at han kommer innenfor asylsystemet og at Mustafa selv faller utenfor er ikke et bevis på at systemet er inhumant; om noe så er det et bevis på at systemet ikke aner hva det er til for, at det ble laget i en tid som ikke forsto hva som kom til å skje med verden. Det responderer med ubrukelige redskap. Men må være konsekvent. Slik er loven. Bør den endres? Hvordan?

Det virker som mennesker i Vesten elsker en og en enkeltskjebne mer enn en og en av de 60 – 80 millionene menneskene som er på flukt i verden, som de kunne hjulpet om man hadde våget å tenke virkelig globalt og annerledes. Slik er de gode, humane, særegne og perfekte når de hjelper noen få og stenger sin lille tankeverden.

Hvor er den sosialistiske likhetsforståelsen for enkeltskjebner om man gir alt inn på å hjelpe noen svært, svært få, fremfor å (naivt) tro at man kan hjelpe alle like mye?

Mustafas mor løy om et statsborgerskap hun visste hun hadde, i et land hun nå lever trygt i med sin familie. Hun løy for å få et bedre liv i et annet og rikere land. Så enkelt er det.

En samlet norsk presse skriver at hun (liksom) unnlot å, eller ikke oppgav alt av informasjon, eller at hun ble giftet bort mot sin vilje. Det siste kalles tvangsekteskap. Hva med når HRS, Resett og Document påpeker det samme, MSM?

Nei, det er faktisk ikke sønnenes, Mustafa og brorens feil at moren bruker alt hun kan av muligheter for å hjelpe dem. De ba ikke om å bli flyttet hit eller dit. Hvem er de?

De er i hvert fall ikke utenfor radaren av hva samfunnet og media forstår av det å være en identitet i dag. Vil de snakke, da får de en offentlig stemme: Da er de velkomne i media. Det kan jeg garantere.

Har moren til Mustafa fortalt ham at Norge bare var hjelp der og da? Da de (ikke egentlig) behøvde hjelp. Eller er Mustafa uvitende om moren og hennes medhjelperes spill om statsborgerskap og penger?

Det får vi aldri få vite. Mustafa var og er ung. Det er faktisk mulig at han ikke vet så mye om det som skjer rundt ham. Som 18-åring var jeg ikke rare karen, selv.

Har moren sagt til ham at hun løy? Burde hun i så fall ha forberedt ham på at hun en dag måtte flytte fra Norge og at han burde lære seg flere språk enn norsk og det språket de (sannsynligvis daglig) snakket sammen?

Er jeg ond som tenker slik? Er jeg ond som tenker at det er mye vi ikke vet om denne saken? Som MSM ikke vil spørre om. Kan Mustafa bare snakke norsk? Kan han bare bo i Norge. Kan han ikke lære seg et annet språk? Slik ekte flyktninger må gjøre når de kommer til et fremmed land, ofte mye eldre enn det han er nå. Han er tross alt bare atten. Og han har 600 000 NOK i studiefond om han vil bruke det til det beste for seg selv og sine.

