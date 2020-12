annonse

«Svakt argument, hev stemmen.» Alf R Jacobsen minner meg om en stortingsrepresentant som for mange år siden skrev dette i margen på et manuskript han hadde skrevet i forkant av en tale.

For 29. november kom han med en rekke høyrøstede og breiale påstander om NRK og NTBs Israel-dekning, et innlegg jeg kommenterte 5. desember. 10. desember henvender Jacobsen seg til meg under den pompøse overskriften «Vil Birkelund plassere seg på feil side av historien?»

Det er vanskelig å spå, særlig om framtida. Men hvis jeg skal spå er det Jacobsen som snart vil havne på historiens skraphaug, med sin apologi for en stat som etter min mening lever på lånt tid, i alle fall så lenge den fortsetter som den har gjort til nå. For Israels kolonialistiske prosjekt med okkuperinger/annekteringer, som begynte allerede rundt 1900 med organisert og subsidiert, hovedsaklig europeisk innvandring til Palestina, er kun liv laga så lenge USA beskytter Israel. En beskyttelse USA så og si er helt aleine om og som kan synge på siste verset nå som Kina er i ferd med å detronisere USA som supermakt. I løpet av få år kan denne støtten bli for kostbar både politisk og økonomisk for USA. Og da er det fare for at Israel også kan havne på historiens skraphaug. Dette er slett ikke noe jeg ønsker. Men det er noe som blant annet også Kåre Willoch har advart mot og som kan bli resultatet av de prosessene som er i gang på begge sider av konflikten. Og det er dessverre fare for at det vil skje i form av en storkrig, med mindre Israel, USA og andre tar til vettet. Vi kan ikke annet enn å håpe på det beste.

Jacobsen klager over at jeg ikke berører «noen av faktasjekkene og analysene som inngår i boken Det falske bildet av Israel av Conrad Myrland», som hans kronikk bygde på. Men jeg trenger ikke det, Jacobsen. For jeg bruker NRK og NTB hver eneste dag og det har jeg gjort i over 40 år. Jeg kaller meg ikke (litt spøkefullt) medieoveråker for ingenting og har derfor min egen analyse som er at NRK opptrer balansert overfor Israel. Ja, i det hele tatt er det slik at norske medier generelt speiler Norges utenrikspolitikk, som er balansert overfor Israel, men fiendtlig overfor land som Syria, Russland og Hviterussland. Det er altså ikke Israel, men sistnevnte land som blir utsatt for demonisering av norske medier, samt tidligere land/ledere som Venezuelas Maduro, Libyas Gaddafi og Iraks Saddam Hussein. Og som jeg sa 5. desember så har Israel-dekningen også har vært kritisk til tider, «men da har Israel fortjent det og demonisering kan det i alle fall ikke kalles». Sjølsagt har NRK også kommet med en og annen feilaktig påstand om Israel, som de også har gjort i mange andre tilfeller, ikke minst om Syria, som jeg har dokumentert i min bok Norges krig mot Syria.

Jacobsens påstander hviler på en «analyse» som kommer fra Israel sjøl, rettere sagt MIFF, det nærmeste man kommer Israel i Norge bortsett fra Israels ambassade. Israel har lenge brukt påstander om jødehat som taktikk for å kvele mest mulig av kritikken mot Israel. Og MIFF sier sjøl at de er et talerør for Israel i Norge. De har derfor adoptert denne taktikken. En taktikk som inkluderer sverting av alt og alle som kritiserer Israel, deriblant NRK og NTB. Conrad Myrland har holdt på med dette på heltid siden 2007. Men han er ikke den eneste. Det er mange som ham. Israel/MIFFs endelige mål synes å være forbud mot kritikk av Israel. Ønsker også Jacobsen det?

Jødehat finnes, ingen bestrider det, og det er grunn til å tro at den er mer utbredt blant muslimer enn blant andre. Men elefanten i rommet, Israels eget bidrag til jødehat gjennom politikken de fører mot befolkninger som nesten utelukkende består av muslimer, ser Jacobsen ikke. Eller han vil ikke se den.

Jacobsen påstår at Israel har «gitt selvstyre til palestinerne på Vestbredden, trukket seg helt ut av Gaza og gjentatte ganger tilbudt en nesten full tilbaketrekning av Vestbredden i bytte mot en ekte fred» og at «det samme har vært forhandlingstema med Syria når det gjelder Golan». Det vil ta for mye plass å kommentere alt dette. Men denne svært forenklede og tendensiøse framstillingen kunne like gjerne ha kommet fra Netanyahus papegøye. Den nåværende blokaden av Gaza er etter manges mening verre for palestinerne enn perioden før Israel trakk seg helt ut i 2005.

Jeg er sjølsagt klar over at Ship to Gaza har en annen og motsatt slagside av MIFF. Men mitt inntrykk er at deres analyse er mer i tråd med virkeligheten enn MIFF/Jacobsens analyse. Og det er MIFF/Jacobsen som kommer med sterke, ja, ekstreme påstander, altså er deres bevisbyrde tyngre enn min, da jeg kun påstår at NRK og NTB (og andre norske medier) er balanserte ift Israel, i tråd med Norges politikk overfor Israel. Norge fører sanksjoner mot en rekke land, men ikke mot Israel. Ingen av de største mediene i Norge krever boikott/sanksjoner mot Israel, men de aksepterer og/eller støtter Norge og andre lands sanksjoner mot Syria, Russland, Hviterussland, Nord Korea og så videre.

Ifølge Jacobsen har NTB i perioden 1986 til 2018 nevnt «jødiske flyktninger» i bare 40 artikler, mens «palestinske flyktninger» er nevnt i hele 1035 artikler. Han hevder så at det skal være bevis på «pro-arabisk propaganda i norske medier». Men det er det slett ikke. Det er kun et bevis på at disse jødene med røtter i arabiske land har funnet seg til rette i den jødiske staten Israel. Deres retur er altså ikke på agendaen og dermed blir det heller ingen mediesak av den, bortsett fra sjeldne historiske tilbakeblikk, mens palestinere med røtter i Israel har levd i landflyktighet i mer enn 70 år og ønsker seg tilbake til jorda de tidligere dyrket. Først lovte Israel dem at de skulle få komme tilbake, så ble løftet trukket tilbake. FN slo fast deres rett til retur allerede tidlig på 50-tallet og palestinerne har aldri gitt opp håpet om retur.

Jacobsen har altså skapt en falsk problemstilling, også den som snytt ut av nesa til MIFF. For de jødene i Israel som har røtter i araberlandene ønsker seg altså ikke tilbake. Og minst like viktig: Israel vil beholde dem. Ja, Israel ønsker at alle verdens jøder skal komme til Israel. Israel ønsker seg større «lebensraum», et Stor-Israel. Det er derfor Israel bygger stadig mer på Vestbredden, jager palestinere ut fra sine hjem i Øst Jerusalem og så videre. Det siste er at Israel skal bygge vindturbiner på okkuperte Golanhøydene. Syrerne som dyrker jorda der aksjonerer nå mot det og flere skal ha blitt arrestert.

Påstanden om at NRK og NTB og bedriver demonisering av Israel faller rett og slett på sin egen urimelighet, særlig når man sammenligner med hvordan de behandler andre land. Det fikk jeg også bekreftet da jeg googlet «NRK,Israel» og fant disse artiklene, på denne lenken: Kan Jacobsen forklare meg hvilke av disse artiklene som demoniserer Israel og hvorfor han mener de er demoniserende?

Jacobsens analyse av Resetts kommentarfelt er også dårlig. Jeg har slett ingen «høyrøstet heiagjeng i Resetts kommentarfelt». For de fleste kommentatorene under min artikkel er negative til meg, altså pro-israelske. Dermed kan vi slå fast at Jacobsen ikke en gang er i stand til å telle. Det er nok også en av grunnene til at han kommer så dårlig ut med sin kritikk av NRK/NTBs Israel-dekning. Det er dessuten Jacobsens åndsfrender som er mest høyrøstede i kommentarfeltet, med påstander om at jeg er jødehater og så videre. Så Jacobsen skjøt i det hele tatt høyt over mål også denne gangen.

