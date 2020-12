annonse

Full jubel.

Det er ikke bare vi tobente som rammes økonomisk av COVID-19. I år har kattene ved Eremitasjen gått for «mus og kaldt vann» etter at museets besøkstall – og inntekter – stupte. I et normalår har Eremitasjen nesten fem millioner besøkende.

Eremitasjen holder til i Vinterpalasset i hjertet av St. Petersburg, Russlands nest største by, og er blant verdens mest besøkte museer. Arealet er på hele 233.000 kvadratmeter.

Museets samlinger rommer over tre millioner objekter, herunder en million kunstverk, like mange mynter og 800.000 arkeologiske artefakter. Geografisk strekker samlingene seg fra oldtidens Egypt til Den hollandske gullalder og italiensk renessansekunst.

Blant et titalls norske og danske verker finner vi Georg Anton Rasmussens «Norsk fjord» (1891) og Xan Krohns portrett (1915) av Sergej Sjkjukin, foruten Det grønne servise, som ble gitt i gave fra Ludvig XV av Frankrike til Frederik V av Danmark–Norge.

Museet har imidlertid også en annen, litt pussigere samling, nemlig et femtitalls katter som så smått er blitt en attraksjon i seg selv. Kattenes jobb – og eneste stillingsinstruks – er å hindre mus i å spise på de uerstattelige kulturskattene ved Eremitasjen.

Nylig ble det kjent at kattene står som arvinger i testamentet etter avdøde Christoff Botar, for øvrig sammen med franskmannens slektninger og en miljøvernorganisasjon. Det opplyser kattenes pressetalskvinne Maria Haltunen, gjengitt av The Moscow Times.

Pengene kommer trolig godt med. Kattene lønnes nemlig med gaver fra besøkende – og i år har Eremitasjen slitt med inntektstap grunnet nedstengning og uteblitte turister.

Den lodne arbeidsstokken teller offisielt femti medarbeidere, men museets ansatte innrømmer at antallet noen ganger glir litt ut – tidvis opp mot sytti. Flere av kattene skal tidligere ha vært hjemløse og ha blitt adoptert fra dyrebeskyttelsen.

Frokost, lunsj og aftens serveres av museets kjøkken. Kattene har dessuten tilsyn av egen dyrlege, og sørges herunder for å holdes sterilisert.

Kattene har hatt tilhold ved Eremitasjen siden keiserinne Elisabeths tid på midten av 1700-tallet, bare avbrutt av Hitlers 872 dager lange beleiring av St. Petersburg – daværende Leningrad – fra høsten 1941 til vinteren 1944.

Nå går Eremitasjen inn i en ny runde med besøkstørke etter at St. Petersburgs byregjering nylig varslet nedstengning fra 30. desember til 10. januar.

Ikke desto mindre har museet lansert virtuelle omvisninger på nettet.

Her kan man blant annet vandre rundt i Pompeii-hallen, titte på Nikolai IIs bibliotek eller bli kjent med nomadisk kunst fra Sibir i århundrene før Kristus.

