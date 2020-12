annonse

Amerikanere skulle bare markere sin støtte for Donald Trump i Washington D.C. Det endte med at flere av dem ble knivstukket av venstreekstremister.

I morgentimene tikket det inn en pressemelding fra NTB som hadde gjengitt en sak fra Washington Post. I pressemeldingen sto det at «flere var blitt knivstukket, noen av dem livstruende».

NTB skrev deretter at volden brøt ut mellom «medlemmer av den fascistiske ytre høyre-gruppa Proud Boys og motdemonstranter». De skrev også at «det er uklart hvilke grupperinger de skadde og gjerningspersonene tilhørte».

Hva som er fascistisk med Proud Boys ble ikke nevnt i NTBs artikkel.

Ifølge Breitbart skal alle ofrene som ble knivstukket ha tilhørt Proud Boys. Supportere av Trump ble også angrepet utenfor et av hotellene de var på med fyreverkeri fra Antifa/BLM. Se video under.

DC: Antifa/BLM begin to lob explosive projectiles at Trump Supporters outside of their hotel MPD then moves in#tatumreport #drewhernandez pic.twitter.com/LhTB3HE6ZD — Drew Hernandez (@DrewHLive) December 12, 2020

Chaotic scenes in DC as person carries knife into violent political street brawl. At least one person ends up stabbed. pic.twitter.com/dLDDgi855X — Andy Ngô (@MrAndyNgo) December 13, 2020

På ett av bildene som er delt på twitter kan man se en svartkledd mann holde en stor kniv i hånden.

Trump-hilsen

Mange skildrer grusomme scener fra Washington D.C. Lørdagen startet rolig i hovedstaden der flere tusen mennesker hadde møtt opp til en støttemarkering for Donald Trump.

Folk hadde med seg amerikanske flagg og nasjonalsangen ble sunget. Den store folkemengden fikk også se Trump hilse fra et helikopter.

Men selv om de fredelige Trump-supporterne ønsket å benytte seg av ytringsfriheten i en støttemarkering for den amerikanske presidenten, kunne ikke Black Lives Matter-aktivister og Antifa holde seg hjemme.

Ut over kvelden, når Trump-supportere var på vei hjem ble flere personer angrepet av den venstreradikale mobben. Se bilder og videoer under.

Marine One flies over Freedom Plaza as Trump supporters, marching in support of the President, sing the national anthempic.twitter.com/OJrKcIZNFq — Daily Caller (@DailyCaller) December 12, 2020

Black bloc protesters marching through DC with a huge “Fuck Off Proud Boys” sign pic.twitter.com/blVbFCCQ1O — Richie🎥McG🍿 (@RichieMcGinniss) December 12, 2020

Hundreds of people are marching from Freedom Plaza to the Washington Monument. Even more people are back at the plaza, where the rally is ongoing: pic.twitter.com/TGLCUor4Jk — Shelby Talcott (@ShelbyTalcott) December 12, 2020

DC: Earlier Antifa militants were macing Trump Supporters in the face as they were walking back to their hotels#tatumreport #drewhernandez pic.twitter.com/2gYcnPLXtg — Drew Hernandez (@DrewHLive) December 13, 2020

USA Today

Million MAGA March, pic.twitter.com/Qz9eeIPbjX — Chris okubo (@YeswecanDc) December 12, 2020

