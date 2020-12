Spillanmeldelse: Heimat Defender: Rebellion

annonse

Dataspillet Heimat Defender: Rebellion ble lansert 15. september av Ein Prozent, et patriotisk borgernettverk i Tyskland.

Nylig lanserte de også en gratis engelsk versjon.

Spillets historie foregår i en dystopisk fremtidsvisjon av et Europa vi forhåpentligvis aldri vil få oppleve, men en verden hvor historiske minnesmerker er endret til å hylle svarte transkvinner er ubehagelig nærmere virkeligheten enn de fleste av oss skulle ønske.

En ondsinnet, høyteknologisk og globalistisk selskap ved navn Globo-Homo Corp har tatt makten, styrt av transhumanistiske teknokrater som har lastet opp hjernene sine i maskiner. Regimets budskap henger på store reklameplakater: «Åpne grenser er gitt til deg av Globo-Homo Corp» og «Ikke still spørsmål, bare konsumere og bli begeistret for nye produkter».

Spillet inneholder en rekke kulturell referanse, og benytter sjargong fra internett-memer og patriotisk motkultur.

Årstallet er satt til 2084, en åpenbar henvisning til George Orwell og hans mesterverk 1984. I spillet kjenner man igjen konsepter som Newspeak og Thoughtcrime, forsøk på å kontrollere diskursen og forhindre opprør ved å utrydde uavhengig tenkning. Innbyggerne har latt seg frivillig transformer til NPC, for å gjøre livet deres enklere: ikke tenk, bare konsumer.

Heltene i spillet er basert på en rekke personligheter fra det patriotiske økosystemet i Tyskland og Østerrike. Philip Stone fra Ein Prozent er behørig på plass og gir deg hjelpemidler (power-ups) gjennom spillets gang og lederen av AfD i Thüringen, Björn Höcke, introduseres som lederen av den frie verden. Roman Möseneder, kjent for Resetts lesere for sitt heltemot i Wien er også en av personlighetene man møter i spillet.

De spillbare karakterene er også fra virkeligheten. I tillegg til Alex Malenki og Martin Sellner kan man spille Den mørke ridderen og Outdoor Illner. Illner er kjent for sin satirisk/filosofiske Youtube-kanal. Den mørke ridderen er forlegger Götz Kubitschek.

Etter å ha spilt de 4 første nivåene på vanskelighetsgrad «normie» må jeg si at jeg er begeistret.

Spillanmeldelse: Heimat Defender: Rebellion

Spillet kommenterer mye i vår samtid, med 80-talls estetikk og en 2D Super Mario-lignende plattform.

Så langt har jeg møtt på Antifa som mekanisk og tankeløst roper «Alenda alenda antifascista», fiender med «pussyhat» og «Refugees Welcome»-plakater som messer «Black lifes matter» i Antifa-soner og LGBTQ-distriket.

Vi blir også introdusert til slagordet «Heimat, freiheit, tradition», som motstandere av regimet har tagget på en murvegg. Slagordet er hentet fra Identitærbevegelsen som bruker bruker det i sine demonstrasjoner mot masseinnvandring og islamifisering.

Spillet inneholder også en rekke oppløftende budskap som blir levert mellom spillnivåene, som: «Ikke ta sosiale medier for alvorlig, søk kontakt med patrioter i den virkelige verden istedenfor.»

Ifølge utgiverne ble den tyske versjonen av spillet lastet ned over 20.000 ganger i løpet av noen få dager etter utgivelsen. I tillegg til selve spillet kan man få kjøpt en rekke tilbehør, som kaffekopper, klistremerker, klær og så videre.

Målsetningen for spillutviklerne har vært å skape et spill med et patriotisk budskap, som et alternativ til det de anser som en stadig mer venstrevridd spillindustri.

Det vil jeg hevde de har klart. Terningkast 6.

PS: Pass deg for Antifa sine Molotovcocktails og murstein.

