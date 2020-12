annonse

annonse

Resetts styre består av Monica Staff, Karoline Steiro og Mikkel Dobloug

Resetts kommentarfelt er utskjelt, mislikt og kritisert av mange, særlig blant dem som selv mener de eier definisjonsmakten og har opphøyd seg selv til den moderne tids mørkemenn, nemlig den offentlige morals dommere.

Det samme kommentarfeltet er også elsket, og er selve nerven og blodet som strømmer igjennom nettavisen. Uten denne nerven, vitaliteten, engasjementet og drivkraften så hadde Resett ikke kunnet eksistere i den form det gjør.

annonse

annonse

Kommentarfeltet til Resett kan grovt deles i to ganske markante grupper. De som er Resetts tilhengere, og de som lite har med Resetts ånd å gjøre. De førstnevnte er de som skriver godt og som bidrar til å heve nivået på den offentlige debatten, som bredder ut leseropplevelsen til nettavisen, og som sørger for at artiklene blir belyst og utbrodert slik at vi andre som leser kommentarfeltet lærer noe nytt. På det beste får disse kommentarene oss til å reflektere og oppsøke nye kilder og gir en god leseropplevelse.

La oss provosere litt: Den andre delen er de som ble kastet ut av kommentarfeltene til VG, Dagbladet, NRK og Aftenposten med flere som ikke klarer å oppføre seg. Vi vil kalle dem de fallende, de som ble kastet ut av «hovedstrømsmedia-himmelen» og endte opp hos Resett fordi de ikke hadde noe annet sted å reise etter forviselsen fra de selvgodes, de snille og prektiges varmestue.

Les også: Har dere tenkt på at Resett faktisk kan forsvinne?

annonse

Hva i all verden er det vi mener nå tenker du kanskje? Det er ganske åpenbart. Resett ble opprettet flere år etter at de andre avisene hadde kommentarfelt. De samme kommentarfeltene som sydet som en pøl med hat, voldstrusler, sjikane, antisemitisme, drapstrusler, personangrep og det som værre er. Kommentarfeltene i VG, Dagbladet, NRK, Aftenposten med flere var forgården til Dantes Inferno, et gløtt inn i helvete, totalt dominert av nettroll, sjarlataner, konspiratoriskere, rasister og besserwissere. Et sydende hat, en svovelpøl av det mørkeste som beveger seg på nettet.

Slik ble de i det minste beskrevet.

Nettroll er og forblir nettroll uansett hvilket kommentarfelt de lusker rundt i. Det som til å begynne med ble skrytt opp i skyene som folkets mulighet til å delta i debatten og som skulle utvide ytringsrommet ble stengt ned raskere enn man kunne si ytringsfrihet. Det ble rett og slett for belastende for redaktører, og avisene å røkte og holde orden på det som ble ytret.

Folkedypet er på måte en pandoras eske, så lenge kommentarfeltet er lukket vil man tro at alt står bra til, men når det åpnes renner den over med ulykke og ubehag. Så ille var disse kommentarfeltene at de samme avisene til slutt bestemte seg for å legge ned sitt eget lille helvete, og jage alle kloakkrottene (som msm kaller dem) ut ved å fjerne habitatet fullstending.

Da Dagbladet og VG sammen med Aftenposten og NRK la ned sine kommentarfelt, flyttet det nok mange derfra kommentariatet over til Resetts sider. Resett hedrer prinsippet om ytringsfrihet, det eneste åpne og relativt frie kommentarfelt som er igjen. Med på lasset fikk Resett alle dem som av enkelte politikere og journalister defineres som «kloakkrotter» og det som verre er. Den jevne strømmen med kloakk som boblet og sydet i VG, Aftenposten, NRK, Dagbladet og andre aviser ble sprayet over den nyoppstartede konkurrenten Resett. Deretter begynte de samme mediene å beskylde Resett for å stinke. Dette bedraget har alt for lenge fått stå uimotsagt.

Les også: Kommentarfeltet reiser seg i protest mot Lurås: – Det eneste som kan redde Resett nå, er offentlig pressestøtte

annonse

Det er åpenbart at det står mye i kommentarfeltet som ikke akkurat hever nivået på den offentlige debatten. Bruk av ukvemsord og personangrep forekommer daglig. Nivået på det som skrives der er noen ganger under det man kan forvente seg av noen som vil ha en stemme i det offentlige ordskiftet. I kommentarfeltet finner man alt fra gode og reflekterte kommentarer til krakilske utbasuneringer som ikke henger på greip, som ikke diskuterer sak, og som angriper person, altså ett sammensurium av intellekt og nettroll.

Det er helt tydelig at de som ønsker Resett vel, som ønsker at avisen skal leve videre og vokse er de samme som besinner seg, som skriver godt og reflektert, som avstår fra personangrep og usakligheter og som bidratt til å heve alles kunnskap.

De som ønsker å rive ned og ødelegge Resett, er de samme som ble kastet ut av hovedstrømsmedienes kommentarfelt. Det er de som ikke ønsker Resett noe godt, som ønsker å ødelegge og rive ned det arbeidet Helge Lurås med sin stab møysommelig bygger hver dag. Nettroll tenker kun på seg selv, de bryr seg ikke om andre, de er asosiale, slemme, sinte, stygge, ja de er rett og slett troll og må behandles deretter.

Hvorfor skal Resett ha ett kommentarfelt?

Det enkleste for Helge Lurås med sine ansatte hadde vært å feige ut, slik de store mediehusene med statstøtte i hundremillionersklassen gjorde. Resett gjør ikke dette, fordi det frie ord er hellig, fordi det frie ord er det som bringer menneskeheten fremover.

Resett bruker enorme resurser på kommentarfeltet sitt. Det er en imponerende innsats, 16 timer i døgnet, 7 dager i uken sitter noen personer å modererer. Avisen bruker fire til fem årsverk på kommentarfeltet, dette koster penger. Årsverk som kunne vært brukt på gravende journalistikk og gode artikler brukes på å holde et minimum av orden i kommentarfeltene.

Les også: Kroken på døra i 2021, eller ikke: Hvordan går det med økonomien i Resett?

Alt dette forsakes for friheten til å gi så mange som mulig en stemme og kunne ytre seg med, og bringe til torgs sine ideer og meninger, gode som dårlige. Dette er livsnødvendig i et levende demokrati, fordi nettopp den ene tanken kan være med på å forandre fremtiden.

Det er ikke Resett som alene skal bære skylden eller ansvaret for det kommentariatet som eksisterte lenge før Resett ble opprettet. Det samme kommentariatet som ble så ustyrlig å håndtere for massemediene at de valgte å ta liv av det i egne spalter. Det er på tide at de samme avisene som har kritiserer Resett tar sin del av seg ansvaret for ha gjort en så dårlig jobb med å oppdra sine nettroll, og til slutt har dumpet «kloakken» over på Helge Lurås.

En slik erkjennelse er det minste man kan forvente fra dem som ser på seg selv som de rettskafne og ordentlige. Til slutt vil vi oppfordre alle til å bruke kommentarfeltet og lufte sine ideer, tanker og frustrasjoner og jobbe for at kommentarfeltet løftes opp til høy kvalitet, til glede for leserne og forargelse for Resetts kritikere, og oppfordre til selvrespekt, behersket og saklig tone.

Og hvis dere vil støtte vår nesten umulige jobb med å moderere kommnmentarfeltet til de fleste tilfredstillelse og behag, verdsetter vi umåtelig en liten julegave. Donér en slant, opprett et fast trekk på bankonto eller paypal eller tegn abonnement og få tilgang til alle artikler bak betalingsmur også

God jul!

Vipps nummer 124526 / kontonummer 1503.94.12826 / Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474.

annonse Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474