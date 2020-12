annonse

Dette skriver stortingspolitiker Torgeir Knag Fylkesnes fra Sosialistisk Venstreparti i Dagens Næringsliv.

Bakgrunnen for denne forventningen er at DN kritiserte hans forslag om å forby butikkjeder å føre egne merkevarer, slik som First Price, Eldorado og Xtra. Nå er det ikke uvanlig for SV å forby alt de ikke liker. Fylkesnes ville nok forbudt Resett også, om det hadde stått i hans makt.

– DN påstår at SV, Rødt og Sp vil forby billigprodukter, noe som er direkte feil og ligner en overskrift hos det høyrepopulistiske nettstedet Resett nylig hadde om samme tema: «Venstresiden tar billigmat fra vanlige folk». Det bør være en pekepinn på hvor grovt DN bommer, skriver han i DN, og forteller hva de egentlig mener:

– SV vil derimot ha et forbud mot såkalte «egne merkevarer» (EMV). Egne merkevarer er ikke billigprodukter.

En kan nok dra litt på smilebåndet, og tenke First Price burde ha vært forbudt. Hvem har ikke irritert seg rød over eggene, særlig når de er kokte. Det er helt umulig å få av skallet. Eller kotelettene som er så vasstrukne at en kan vri dem opp som en klut, og ikke minst de kommunegrå kjøttstykkene de kaller biff. Om så hadde vært tilfelle, så kunne en forstå Knag Fylkesnes argument.

Men det er ikke vårt beste han føler for. Nei, han viser bekymring for at kjedeprodukter skal utkonkurrere merkevarene. Knag Fylkesnes føler at produkter som Coca Cola og Gilde pølser blir presset ut til fordel for First Price. Økonomisk sett så får en og en halv liter cola i myk plastflaske for mindre enn en iskald Coca Cola i kjøleskapet. Ja for ikke snakke om at First Price pølser koster en brøkdel av Gilde sine. Knag Fylkesnes sier at Coca Cola og Gilde må markedsføre seg, og derav får høyere kostnader. Kjedene kan sette egne merkevarer rett i hyllen og så kommer kundene av seg selv. Det mener han er en utnyttelse av markedsdominans.

Torgeir Knag Fylkesnes er 45 år gammel, han har sittet på Stortinget i syv år og er nestleder i SV. Utover det har han studert filosofi og har aldri hatt en jobb, om en ser bort fra organisasjoner og politikk.

Nå sitter han her og vil forby ting. Men det går frem av argumentasjonen at han ikke har noen erfaring med den nærende delen av samfunnet. Men likevel vil han blande seg inn. «De store kjedenes vertikale makt er en sentral årsak til konkurranseproblemene i norsk matvarebransje», påstår SV-politikeren. Men han har nok ikke tatt seg bryet å sette seg inn i saken. Nærings- og nytelsesmiddelindustrien er mer monopolisert enn butikkene. Tine dominerer meieri, Nortura kjøtt, resten er delt mellom Orkla og Kraft Food.

En kan stille spørsmålet om hva som kom først, høna eller egget? Egentlig begynte det da Torgeir Knag Fylkesnes var barn. Tine og Nortura holdes utenfor siden de alltid har vært monopolbedrifter. Produsentene ble kjøpt opp børsnoterte konserner, de har beholdt merkevaren, slik at vi kan gå inn i en butikk og varene ser forskjellige ut, men de fleste kommer fra samme konsern. Stabburet kommer fra Orkla, det samme gjør Sætre kjeks, også videre. Ja og Freia Melkesjokolade og Maarud potetgull kommer fra Kraft Food, et av verdens største og de holder til i Chicago.

«Kjedene kontrollerer også prisen på produkter som direkte konkurrerer med kjedenes egne merkevarer. Er det bare sosialistene som forstår at dette er problematisk?», spør SV-politikeren.

Kjedene produserer ikke, så First Price blir bestilt som regel av produsentene til merkevarene. Vi alle har erfart at kvaliteten på egne merkevarer er lavere, mye lavere. Prisen er hyggelig, men måltidet blir sjelden det. Konsekvensen av det er at kunden overveier å legge på litt mer for å få noe en liker.

Knag Fylkesnes burde heller undersøke hva er det kjedene tjener mest på og hvor ligger fortjenesten?

Siden han ikke forventer så mye av Resett, så skal jeg driste meg til å si det.

Kjedene tjener lite på egne merkevarer, og det er heller ikke meningen at kundene skal kjøpe det. Det er lokkevarer for å få kundene til å velge produkter med høy avanse. Følger du med nå Knag Fylkesnes? Går salget av lokkevarene over en viss grense, så reduseres kvaliteten. Forstår sosialister dette?

