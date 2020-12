annonse

I et intervju med Fox News uttrykker Donald Trump skuffelse over at høyesterett ikke ville høre søksmålet fra Texas.

Trump gjentok at han mener han vant valget, og sier han er «bekymret» for at Joe Biden vil oppfattes som en illegitim president. Han lover også å kjempe videre langs de rettslige spor som fortsatt er tilgjengelige.

– Vi har bevist fusk, men ingen dommere har hatt mot, inkludert Høyesterett. Jeg er så skuffet over dem. Ingen dommere, inkludert i Høyesterett i USA, har har motet til å la bevisene bli presentert, sa han.

På engelsk:

«We’ve proven it [fraud], but no judge has had the courage, including the Supreme Court — I am so disappointed in them. No judge, including in the Supreme Court of the United States, has had the courage to allow it to be heard.»

På mandag skal valgmennene møtes i de respektive delstater og avlegge stemmer. Det tyder på at Joe Biden får 306 mot Trumps 232. Trump anerkjenner at han har dårlig tid, men benekter at kamper er over.

– Nei, det er ikke over. Vi kjører på, og vi kommer til å fortsette. Vi har flere lokale saker [i rettssystemet]

Han lovte også å forsere disse prosessene så mye som mulig. Intervjuet kan sees her.

