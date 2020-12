annonse

Donald Trump har besluttet å omgjøre søksmålet som ble avvist av Høyesterett til flere mindre søksmål som kan føres i hver enkelt delstat.

– Domstolene sier at de vil holde seg utenfor dette, de vil ikke gi oss en høring, de vil ikke at det amerikanske folk skal få høre faktaene, sa Giuliani, med referanse til dokumentasjonen Trumps juridiske team har samlet på uregelmessigheter og mulig valgfusk, i et intervju på Newsmax natt til lørdag norsk tid, der han responderte på avgjørelsen i USAs Høyesterett.

Dokumentasjonen regnes teknisk sett som bevis i en rettssak.

– Disse faktaene vil forbli et åpent sår i vår historie med mindre de blir løst. De trenger å bli hørt, de trenger å bli luftet, og noen trenger å ta en beslutning på hvorvidt de er sanne eller falske, mener han.

Høyesterett tar ikke stilling til bevisene

– Søksmålet ble ikke avvist on the merits, men on standing, opplyser Giuliani. Det vil si at søksmålet ikke ble avvist på grunnlag av bevisene Trumps team har lagt frem, men fordi retten mener at saksøkerne ikke blir direkte rammet av de saksøkte delstatenes beslutninger vedrørende valget.

– Disse faktaene trenger å bli hørt, for denne typen valgfusk kan fortsette hvis det ikke blir kvalt i fødselen. Hvis vi ikke står opp mot det, hvis vi tillater de store mediene, Big Tech, demokratiske politikere og Washington-eliten – hvis vi tillater dem å vike unna dette, kommer det til å bli verre og verre, mener han og fortsetter:

– Dette er det verste i vår historie så langt, og det må stoppes. Og jeg tror at den eneste personen som har mot til å stå opp mot det er Donald Trump. Vi er ikke ferdige, tro meg.

Søksmål i seks delstater

Giuliani sa til Steve Bannon på War Room: Pandemic lørdag kveld norsk tid at Trump har besluttet å omgjøre søksmålet til separate søksmål som kan føres i hver enkelt delstat.

– Hvis delstaten ikke blir direkte rammet, blir i hvert fall presidenten direkte rammet. Og valgmennene i delstatene blir direkte rammet. Så de kommer til å levere disse søksmålene rett til disse domstolene fra og med i dag, sa Giuliani, som også forklarte at de vil inkorporere disse anklagene i andre søksmål i to andre delstater.

Dermed vil seks delstater bli saksøkt: Georgia, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Nevada og Arizona.

Ble Texas rammet?

Da Bannon spurte om grunnen til at søksmålene blir avvist selv i en domstol med stort konservativt flertall, kan skyldes at Trumps advokater rett og slett ikke har fakta på sin side, svarte Giuliani:

– Vi har faktaene, det er ingen tvil om det. De vil ikke lytte til fakta. […] Standing betyr: Du får ikke en sjanse til å argumentere, du får ikke en sjanse til å legge frem saken din. Du har ikke rett til å legge frem saken din. Det sier ingenting om saken din. […] Beslutningen var at delstaten Texas ikke ble rammet, noe jeg mener er feil. Delstaten Texas ble rammet da en annen stat opptrådte ulovlig og dermed svekket dens stemme.

Grunnlovseksperten Alan Dershowitz, som stemte på Hillary Clinton i 2016, sier til Newsmax at han er uenig i domstolens beslutning: Etter hans mening er saksøkerne direkte rammet.

Dershowitz legger til at Høyesterett med denne avgjørelsen signaliserer at de ikke ønsker å blande seg inn i striden om valgresultatet, og at sannsynligheten derfor er «nær null» for at Høyesterett blir involvert.

