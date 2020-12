annonse

Hei Simen!

Jeg leste artikkelen din i Aftenposten 11.12.20, hvor du beskylder Mads Hansen for å forsvare rasisme.

Saken gjelder Hansens kritikk av TVNorges beslutning om å ta serien Nissene over skog og hei av sendeskjemaet. Dette gjør deg opprørt på vegne av de du beskriver som minoriteter og du forstår ikke hvorfor en «rekke hvite, privilegerte, middelaldrende menn» skal fortelle disse minoritetene hva de skal føle.

Spørsmålet blir: Er det du som skal fortelle det da? En hvit, privilegert, snørrunge som nettopp har blitt utnevnt til leder av ungdomspartiet til det nystiftede partiet Sentrum?

Før du uttaler deg på vegne av oss hvite, privilegerte, middelaldrende menn, så er det kanskje lurt å tenke seg litt om. Hvor hadde du vært i dag, Simen, om det ikke var for disse hvite, middelaldrende?

Er det du som skal definere hva som er rasisme og hvem som er rasister? Du beskriver i artikkelen hvordan din adopterte lillebror fra Brasil blir «ekstra overvåket» hver gang dere går inn i butikker. Virkelig? Jeg har mange venner som har forskjellig hudfarve, men ingen har noensinne opplevd det samme i Norge.

Men hvis man ønsker at det skal være slik i sin egen forestilling, så blir det selvsagt sånn. Nå sier jeg ikke at rasisme ikke forekommer i Norge, for det gjør det i aller høyeste grad. Du har jo selv bevist det. Du plasserer «hvite, privilegerte, middelaldrende menn» i en bås hvor hudfargen er et viktig poeng. Det er jo nettopp det som er rasisme, Simen.

Det du føler er så vondt og vanskelig på «minoritetenes» vegne, at et humorprogram bruker «blackface», er problematisk i seg selv. Ikke på grunn av at det brukes i serien, men at du og andre mener at dette er rasisme. Det er det selvfølgelig ikke. For hvis det er rasisme, så er det meste rasisme.

Før i tiden brukte man uttrykket «å bli tørr bak øra først», før man uttalte seg skråsikkert om ting som man ikke kan vite den hele og fulle sannhet om uten lengre livserfaring. Det kan man jo ikke si i dag, fordi da krenker man ungdom som bare vil delta i det offentlige ordskiftet. Og tro meg – det er veldig positivt at ungdom er engasjerte og deltar – men det følger også ansvar med dette.

Det er lett å havne i det som kalles ekstremistfella. Det er når engasjementet blir større enn kunnskapen, og man ender opp som Greta Thunberg, uten argumenter men med ett «hvordan våger dere!».

Det du ikke har forstått er at å karikere noen, uansett hvem det er, ikke er rasisme. Det er humor. Dette er gjort med kjendiser opp igjennom alle tider. Skal de føle seg krenket fordi noen etterligner dem? Hva synes du for eksempel om karikaturene av USAs president Donald Trump, når han blir karikert som en orangutang? Ler du av det, eller blir du krenket på hans vegne?

«Hvite, middelaldrende menn har ikke definisjonsmakt på hva rasisme er», skriver du.

Jo, det har de. Ihvertfall når rasismen går utover dem på grunn av et krenkelseshysteri iscenesatt av en ekstremistisk gruppering av svarte i USA.

Hvor krenket skal vi hvite gamlingene egentlig bli før noen snart står opp for oss, Simen? Skal alt det vi bygde opp slik at du og «minoritetene» kan ha det privilegerte livet du har i dag, bare rives ned og tas vekk fordi du og andre oppfatter oss som fienden?

La oss håpe da, at du og dine meningsfeller vil gjøre en bedre jobb for samfunnet i fremtiden enn det de som bygde opp denne velferden hvor likestilling, rettferdighet og likeverd er sentralt. Du har jo muligheten til å gjøre det bedre som politiker.

Jeg ønsker deg all mulig lykke til på veien, både med å gjøre verden til et bedre sted, og ikke minst med å skaffe deg mer kunnskap etterhvert som livserfaringen din vil gi deg dette. Men husk – i den prosessen – det å diskutere er ikke kompatibelt med å stemple eller sette noen i bås. Det blir ikke mindre rasisme, splittelse og uenighet av det.

Og hvem vet, kanskje vil du få en litt annen oppfatning av oss hvite, privilegerte, middelaldrende menn, når du blir en av dem selv, og ikke oppfører deg som Åkken Bom, en liten mann som bor på månen og spiller på en øse.

