En større lekkasje som inneholder en detaljert oversikt over nesten to millioner medlemmer av det kinesiske kommunistpartiet har funnet sted.

Australske Sky News melder at lekkasjen inneholder et register med detaljer om det kinesiske kommunistpartiets (KKP) medlemmer – inkludert navn, partiposisjon, bursdag, nasjonalt ID-nummer og etnisitet. Den avslører identiteten på medlemmer som nå jobber i organisasjoner over hele verden, samtidig som den kaster lys på hvordan partiet opererer under Xi Jinping.

Det antas å være den første lekkasjen av sitt slag i verden, ifølge Sky News-vert Sharri Markson:

– Det fantastiske med denne databasen er ikke bare at den avslører mennesker som er medlemmer av det kommunistiske partiet, og som nå bor og arbeider over hele verden – fra Australia til USA til Storbritannia – men det er utrolig fordi det løfter lokket på hvordan partiet opererer under president og styreleder Xi Jinping, sa hun.

Infiltrasjon

Markson forklarte at lekkasjen demonstrerer hvordan kommunistpartiet har forgreninger langt inn i noen av verdens største selskaper, og til og med i offentlige etater i fremmede land.

– Kommunistiske partigrener er etablert i vestlige selskaper, som tillater infiltrasjon av disse selskapene av KKP-medlemmer, som, hvis de blir bedt om det, er direkte ansvarlige overfor det kommunistiske partiet, til formannen, presidenten selv, sa hun.

– Sammen med de personlige identifiserende detaljene til 1,95 millioner kommunistpartimedlemmer, hovedsakelig fra Shanghai, er det også detaljene til 79.000 forgreninger av kommunistpartiet, mange av dem i selskaper, la hun til.

Pinlig

Fru Markson rapporterte videre at lekkasjen utgjør et betydelig sikkerhetsbrudd som ikke bare sannsynligvis vil være flaut for Xi Jinping, men også andre ikke-kinesiske aktører:

– Det kommer også til å gjøre noen globale selskaper til skamme. De som ikke ser ut til å ha en plan for å beskytte sine immaterielle rettigheter mot tyveri og økonomisk spionasje, sa hun.

Lang prosess

Markson presiserte at dataen ble hentet fra en Shanghai-server fra kinesiske dissidenter og varslere i april 2016, og har siden blitt brukt til kontraetterretningsformål. Deretter har den gradvis blitt lekket til omverden.

– Dataen ble lekket i midten av september til den nyopprettede internasjonale tverrpolitiske gruppen – Den interparlamentariske alliansen om Kina – som består av 150 lovgivere fra hele verden, sa hun.

– Den ble deretter levert til et internasjonalt konsortium av fire medieorganisasjoner – The Australian, The Sunday Mail i Storbritannia, De Standaard i Belgia og en svensk redaktør – for å bli analysert i de siste to månedene. Og det er det vi har gjort, fortsatte hun.

– Det er verdt å merke seg at det ikke er noe som tyder på at disse medlemmene har begått spionasje, men bekymringen er over hvorvidt Australia eller disse selskapene visste om KKP-medlemmene, og i så fall om det har blitt tatt noen skritt for å beskytte deres data og folk, avsluttet hun.

