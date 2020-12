annonse

annonse

Flere av Googles tjenester, blant dem Gmail, Google Drive og YouTube er nede. Det er ikke kjent hva problemene skyldes.

YouTube bekrefter på Twitter at de har mottatt en stor mengde henvendelser om problemer med å komme inn på videotjenesten. Google har foreløpig ikke kommet med noen uttalelse om problemene, skriver NTB.

We are aware that many of you are having issues accessing YouTube right now – our team is aware and looking into it. We'll update you here as soon as we have more news.

— TeamYouTube (@TeamYouTube) December 14, 2020