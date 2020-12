annonse

Det australske flyselskapet Quantas er først ute til å innrømme at de vil nekte folk å fly som ikke er vaksinert mot covid-19.

Først sa myndighetene at viruset ville gå over om alle holdt seg innendørs en liten periode. Så ble corona-tiltakene strammet inn. På enkelte steder ble det påbudt med coronamaske.

Så ga myndighetene fullmakt til politiet å arrestere de som våget å samles seg mer enn ti personer inne i et hus.

I Norge har mange fått dyre bøter for å ha brutt de såkalte «coronareglene». Mange begynner å bli frusterte og protester forekommer i flere land.

Vil nekte folk å fly

Cornareglene har vært innført over hele verden, men det har hele tiden blitt sagt at en fremtidig coronavaksine ikke vil bli obligatorisk.

Private selskaper kan imidlertid gjøre som de vil, og nå har flyselskapet Quantas i Australia uttalt at det trolig vil bli «krav om å vise vaksinebevis» for å reise med selskapet.

– Vi vil be folk om å ha tatt vaksinen før de går ombord på flyet. Både for internasjonale reisende og folk som forlater landet mener vi det er nødvendig, sa Qantas-sjef Alan Joyce i et intervju med Australias Nine Network.

Joyce sier han også har snakket med kolleger i andre flyselskaper rundt om i verden om muligheten for et «vaksinasjonspass» for internasjonale reisende.

I Norge har helseminister Bent Høie uttalt at det er frivillig å ta vaksinen.

Regjeringen kan imidlertid lage en forskrift til smittevernloven som gir hele eller deler av befolkningen plikt til å la seg vaksinere, «når det er avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom.»

